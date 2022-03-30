В Калининградской области 17 "добровольцев" согласились пойти на войну в Украину – Генштаб ВСУ

Для комплектования подразделений, участвующих в войне против Украины, военное командование оккупантов направляет людей из воинских частей обеспечения, в том числе и из учебных заведений.

"По имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать добровольцев не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось собрать только 17 так называемых добровольцев", – отметили в сообщении.