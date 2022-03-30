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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Калининградской области 17 "добровольцев" согласились пойти на войну в Украину – Генштаб ВСУ

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Личный состав российской оккупационной армии деморализован, отметили в Генштабе
Личный состав российской оккупационной армии деморализован, отметили в Генштабе
Фото: depositphotos.com

Личный состав российской оккупационной армии деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины. Об этом 30 марта сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Для комплектования подразделений, участвующих в войне против Украины, военное командование оккупантов направляет людей из воинских частей обеспечения, в том числе и из учебных заведений.

"По имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать добровольцев не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось собрать только 17 так называемых добровольцев", – отметили в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/283954080584344

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери армии российских оккупантов составили около 17,2 тыс. человек личного состава.

Российские военные с Тихоокеанского флота вооруженных сил РФ отказались воевать в Украине.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, добровольцы, Калининград, война России против Украины, российские оккупанты
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