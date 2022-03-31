РФ начала выводить войска из зоны ЧАЭС в Беларусь – Пентагон

По оценке чиновника, войска РФ "уходят, отходят" от ЧАЭС и "продвигаются в Беларусь".
Как сказал представитель американского оборонного ведомства, в Пентагоне считают, что российские оккупанты уходят с этой территории, но "не могут сказать, что они все ушли".
В сводке Министерства обороны Украины по состоянию на 12.00 30 марта говорилось, что Россия, наоборот, накапливает свои войска в районе ЧАЭС, объекта "Укрытие" и в зоне отчуждения в целом. Украинские военные фиксировали днем движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков Киевской области в направлении Чернобыльской АЭС.
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
В начале марта оккупанты захватили ЗАЭС. После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.
6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.
СНБО опубликовал фотографии, на которых видно, что оккупанты накапливают боеприпасы близко к изоляционным сооружениям ЧАЭС, что может привести к детонации, повреждению укрытия и радиационному заражению большой территории, включая европейские страны.
25 февраля в зоне ЧАЭС фиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. 30 марта мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что российских солдат регулярно привозят в белорусский Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека в Гомеле.