ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ начала выводить войска из зоны ЧАЭС в Беларусь – Пентагон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По оценке Пентагона, РФ начала вывод войск из зоны ЧАЭС
По оценке Пентагона, РФ начала вывод войск из зоны ЧАЭС
Фото: EPA

Россия начала выводить свои оккупационные войска, которые находились на территории Чернобыльской АЭС. Об этом на брифинге 30 марта заявил представитель Пентагона, пишет AFP.

По оценке чиновника, войска РФ "уходят, отходят" от ЧАЭС и "продвигаются в Беларусь". 

Как сказал представитель американского оборонного ведомства, в Пентагоне считают, что российские оккупанты уходят с этой территории, но "не могут сказать, что они все ушли". 

В сводке Министерства обороны Украины по состоянию на 12.00 30 марта говорилось, что Россия, наоборот, накапливает свои войска в районе ЧАЭС, объекта "Укрытие" и в зоне отчуждения в целом. Украинские военные фиксировали днем движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков Киевской области в направлении Чернобыльской АЭС.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/285991950379931

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

В начале марта оккупанты захватили ЗАЭС. После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.

СНБО опубликовал фотографии, на которых видно, что оккупанты накапливают боеприпасы близко к изоляционным сооружениям ЧАЭС, что может привести к детонации, повреждению укрытия и радиационному заражению большой территории, включая европейские страны.

25 февраля в зоне ЧАЭС фиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. 30 марта мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что российских солдат регулярно привозят в белорусский Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека в Гомеле.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Пентагон, Минобороны, ЧАЭС, война России против Украины, отвод вооружений, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой
  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой
  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года
  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года
"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям
"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям
Могилевская: Я утром делаю прическу, чтобы чувствовать себя красивой и живой. Это мой способ сказать: "Я не сдамся!"
Могилевская: Я утром делаю прическу, чтобы чувствовать себя красивой и живой. Это мой способ сказать: "Я не сдамся!"
  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук
  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук
  "Мы пытаемся бороться с мародерами, с людьми, которые могут шастать по чужим квартирам". 62-летний Боклан рассказал, как помогает теробороне
  "Мы пытаемся бороться с мародерами, с людьми, которые могут шастать по чужим квартирам". 62-летний Боклан рассказал, как помогает теробороне
67-летний Уиллис завершил карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. Семья озвучила диагноз актера
67-летний Уиллис завершил карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. Семья озвучила диагноз актера
Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу
Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу
"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью
"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
  "Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео
  "Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео
"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото
"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (38412)
2
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына (19826)
3
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу (17826)
4
"Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне (16260)
5
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже (14062)
6
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью (9459)
7
"Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео (8533)
8
Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит (8158)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS