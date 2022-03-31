РФ начала выводить войска из зоны ЧАЭС в Беларусь – Пентагон

По оценке Пентагона, РФ начала вывод войск из зоны ЧАЭС Фото: EPA

По оценке чиновника, войска РФ "уходят, отходят" от ЧАЭС и "продвигаются в Беларусь".

Как сказал представитель американского оборонного ведомства, в Пентагоне считают, что российские оккупанты уходят с этой территории, но "не могут сказать, что они все ушли".

В сводке Министерства обороны Украины по состоянию на 12.00 30 марта говорилось, что Россия, наоборот, накапливает свои войска в районе ЧАЭС, объекта "Укрытие" и в зоне отчуждения в целом. Украинские военные фиксировали днем движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков Киевской области в направлении Чернобыльской АЭС.