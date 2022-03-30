СНБО обнародовал фотоподтверждение угрозы для ЧАЭС

СНБО опубликовал фотографии управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, на которых видно, что оккупанты накапливают большое количество боеприпасов близко к изоляционным сооружениям ЧАЭС, что может привести к самовольной детонации боеприпасов, повреждению укрытия и радиационному заражению большой территории, включая европейские страны.
"Как и в большинстве других случаев, Российская Федерация и ее наемники нагло лгут. В целях опровержения этой лжи распространяем спутниковые снимки, сделанные несколько дней назад, на которых отчетливо видно и движение большой колонны российских военных грузовиков с боеприпасами в нескольких сотнях метров от ЧАЭС, и места разгрузки этих боеприпасов в населенном пункте Чернобыль, где они хранятся под открытым небом", – говорится в сообщении управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Отмечается, что использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также для размещения там командных пунктов своих войск оккупантами осуществляется осознанно, поскольку украинская армия не может и не собирается вести на территории зоны отчуждения какие-либо боевые действия.
В управлении также подчеркнули, что и без ведения боевых действий риск самодетонации российских боеприпасов на ЧАЭС высок – "в связи с низким уровнем культуры обращения с боеприпасами в ВС РФ, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов".
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24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.
О том, что действия оккупантов могут привести к детонации боеприпасов и повреждению объекта ЧАЭС "Укрытие", заявил 29 марта Генштаб ВСУ.