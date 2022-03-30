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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СНБО обнародовал фотоподтверждение угрозы для ЧАЭС

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Оккупанты накапливают боеприпасы близко к изоляционным сооружениям ЧАЭС, что может привести к самовольной детонации боеприпасов, повреждению укрытия и радиационному заражению большой территории Европы
Оккупанты накапливают боеприпасы близко к изоляционным сооружениям ЧАЭС, что может привести к самовольной детонации боеприпасов, повреждению укрытия и радиационному заражению большой территории Европы
Фото: ЕРА

Транспортировка и хранение российской армией боеприпасов рядом с Чернобыльской атомной электростанцией представляет угрозу для ЧАЭС и всей Европы. Совет нацбезопасности и обороны Украины 29 марта обнародовал в Facebook фотоподтверждение такой угрозы.

СНБО опубликовал фотографии управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, на которых видно, что оккупанты накапливают большое количество боеприпасов близко к изоляционным сооружениям ЧАЭС, что может привести к самовольной детонации боеприпасов, повреждению укрытия и радиационному заражению большой территории, включая европейские страны.

"Как и в большинстве других случаев, Российская Федерация и ее наемники нагло лгут. В целях опровержения этой лжи распространяем спутниковые снимки, сделанные несколько дней назад, на которых отчетливо видно и движение большой колонны российских военных грузовиков с боеприпасами в нескольких сотнях метров от ЧАЭС, и места разгрузки этих боеприпасов в населенном пункте Чернобыль, где они хранятся под открытым небом", – говорится в сообщении управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также для размещения там командных пунктов своих войск оккупантами осуществляется осознанно, поскольку украинская армия не может и не собирается вести на территории зоны отчуждения какие-либо боевые действия.

В управлении также подчеркнули, что и без ведения боевых действий риск самодетонации российских боеприпасов на ЧАЭС высок – "в связи с низким уровнем культуры обращения с боеприпасами в ВС РФ, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов".

https://www.facebook.com/rnbou/posts/280499200927471

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.

О том, что действия оккупантов могут привести к детонации боеприпасов и повреждению объекта ЧАЭС "Укрытие", заявил 29 марта Генштаб ВСУ.

Теги: Россия, Украина, армия, СНБО, военные, угрозы, радиация, боеприпасы, АЭС, вторжение, ВСУ, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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