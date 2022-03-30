СНБО обнародовал фотоподтверждение угрозы для ЧАЭС

Оккупанты накапливают боеприпасы близко к изоляционным сооружениям ЧАЭС, что может привести к самовольной детонации боеприпасов, повреждению укрытия и радиационному заражению большой территории Европы Фото: ЕРА

СНБО опубликовал фотографии управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, на которых видно, что оккупанты накапливают большое количество боеприпасов близко к изоляционным сооружениям ЧАЭС, что может привести к самовольной детонации боеприпасов, повреждению укрытия и радиационному заражению большой территории, включая европейские страны.

"Как и в большинстве других случаев, Российская Федерация и ее наемники нагло лгут. В целях опровержения этой лжи распространяем спутниковые снимки, сделанные несколько дней назад, на которых отчетливо видно и движение большой колонны российских военных грузовиков с боеприпасами в нескольких сотнях метров от ЧАЭС, и места разгрузки этих боеприпасов в населенном пункте Чернобыль, где они хранятся под открытым небом", – говорится в сообщении управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также для размещения там командных пунктов своих войск оккупантами осуществляется осознанно, поскольку украинская армия не может и не собирается вести на территории зоны отчуждения какие-либо боевые действия.

В управлении также подчеркнули, что и без ведения боевых действий риск самодетонации российских боеприпасов на ЧАЭС высок – "в связи с низким уровнем культуры обращения с боеприпасами в ВС РФ, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов".

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