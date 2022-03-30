Председатель МАГАТЭ, который находится в Украине, назвал критической ситуацию с захватом украинских АЭС

Об этом он заявил во время встречи с сотрудниками Южно-Украинской АЭС (Николаевская область), видеокомментарий опубликовала в Telegram пресс-служба "Энергоатома".

Он сказал, что вопрос освобождения ЧАЭС и ЗАЭС от оккупантов "нужно рассматривать на разных уровнях".

"Мы, конечно, надеемся, что момент прекращения огня уже близок и те переговоры, которые идут между Украиной и Россией, приведут к миру. Мы как международная организация будем постоянно следить за этой ситуацией. Мы считаем, что это критическая ситуация, и будем делать все, чтобы приближать ее решение. Также я хотел бы выразить надежду, что тот факт, что весь мир постоянно... Я на своем примере могу сказать: каждый день журналисты из самых разных стран связываются со мной, хотят получать информацию. Я надеюсь, что постоянные репортажи из Украины будут держать внимание вокруг Украины и никто не забудет, что здесь происходит", – заявил Гросси.

В Twitter по итогам визита на ЮАЭС Гросси написал, что группы экспертов МАГАТЭ и дополнительное оборудование для обеспечения безопасности в скором времени прибудут на украинские ядерные объекты. Он не уточнил, из каких стран приедут эксперты. По данным главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, россияне составляют третью часть агентства.

Wrapping up busy day of very intensive and productive meetings with senior Ukrainian government officials at South Ukraine Nuclear Power Plant today. * @IAEAorg expert teams and additional safety equipment will arrive very soon to #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/S2l8ogcNAe — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 30, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)