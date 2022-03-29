В Украину для "срочной технической помощи" прибыл глава МАГАТЭ

"Гросси сейчас находится в Украине, чтобы начать оказание срочной технической помощи для обеспечения ядерной и физической безопасности ядерных установок страны и чтобы избежать риска аварии, которая может угрожать людям и окружающей среде", – сказано в твите.

#МАГАТЕ: @RafaelMGrossi зараз перебуває в #Україні, щоб розпочати надання термінової технічної допомоги для забезпечення ядерної та фізичної безпеки ядерних установок країни, та задля уникнення ризику аварії, яка може загрожувати людям та довкіллю. https://t.co/DKTR6u2Axz pic.twitter.com/GrXoFaCSRk — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 29, 2022

В МАГАТЭ отметили, что визит Гросси в Украину будет сопровождаться "отправкой экспертов МАГАТЭ на приоритетные объекты и доставку жизненно важных материалов для обеспечения безопасности и охраны, включая оборудование для мониторинга и аварийного реагирования".

"Военный конфликт подвергает беспрецедентной опасности украинские АЭС и другие объекты с радиоактивными материалами. [...] Украина обратилась к нам за помощью в обеспечении безопасности. Мы начнем ее предоставлять. Украина имеет одну из крупнейших в Европе ядерно-энергетических программ. Присутствие МАГАТЭ там, где это необходимо для обеспечения безопасности и защиты, имеет первостепенное значение", – объяснил глава МАГАТЭ.

Согласно информации на сайте МАГАТЭ, Гросси будет находится в Украине до конца недели.

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