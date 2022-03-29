В Украину для "срочной технической помощи" прибыл глава МАГАТЭ

"Гросси сейчас находится в Украине, чтобы начать оказание срочной технической помощи для обеспечения ядерной и физической безопасности ядерных установок страны и чтобы избежать риска аварии, которая может угрожать людям и окружающей среде", – сказано в твите.
#МАГАТЕ: @RafaelMGrossi зараз перебуває в #Україні, щоб розпочати надання термінової технічної допомоги для забезпечення ядерної та фізичної безпеки ядерних установок країни, та задля уникнення ризику аварії, яка може загрожувати людям та довкіллю. https://t.co/DKTR6u2Axz pic.twitter.com/GrXoFaCSRk— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 29, 2022
В МАГАТЭ отметили, что визит Гросси в Украину будет сопровождаться "отправкой экспертов МАГАТЭ на приоритетные объекты и доставку жизненно важных материалов для обеспечения безопасности и охраны, включая оборудование для мониторинга и аварийного реагирования".
"Военный конфликт подвергает беспрецедентной опасности украинские АЭС и другие объекты с радиоактивными материалами. [...] Украина обратилась к нам за помощью в обеспечении безопасности. Мы начнем ее предоставлять. Украина имеет одну из крупнейших в Европе ядерно-энергетических программ. Присутствие МАГАТЭ там, где это необходимо для обеспечения безопасности и защиты, имеет первостепенное значение", – объяснил глава МАГАТЭ.
Согласно информации на сайте МАГАТЭ, Гросси будет находится в Украине до конца недели.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.
Ночью 4 марта власти города Энергодар заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.
Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.
Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".
6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" сообщил, что персонал и менеджмент ЗАЭС работает под контролем оккупантов, на станции находится 500 российских военных, в Энергодаре – еще 1 тыс.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.