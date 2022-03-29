ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Украину для "срочной технической помощи" прибыл глава МАГАТЭ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гросси останется в Украине до конца недели
Гросси останется в Украине до конца недели
Фото: IAEA - International Atomic Energy Agency / Twitter

В Украину прибыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, проинформировала организация 29 марта в Twitter.

"Гросси сейчас находится в Украине, чтобы начать оказание срочной технической помощи для обеспечения ядерной и физической безопасности ядерных установок страны и чтобы избежать риска аварии, которая может угрожать людям и окружающей среде", – сказано в твите.

В МАГАТЭ отметили, что визит Гросси в Украину будет сопровождаться "отправкой экспертов МАГАТЭ на приоритетные объекты и доставку жизненно важных материалов для обеспечения безопасности и охраны, включая оборудование для мониторинга и аварийного реагирования".

"Военный конфликт подвергает беспрецедентной опасности украинские АЭС и другие объекты с радиоактивными материалами. [...] Украина обратилась к нам за помощью в обеспечении безопасности. Мы начнем ее предоставлять. Украина имеет одну из крупнейших в Европе ядерно-энергетических программ. Присутствие МАГАТЭ там, где это необходимо для обеспечения безопасности и защиты, имеет первостепенное значение", – объяснил глава МАГАТЭ.

Согласно информации на сайте МАГАТЭ, Гросси будет находится в Украине до конца недели.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.

Ночью 4 марта власти города Энергодар заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" сообщил, что персонал и менеджмент ЗАЭС работает под контролем оккупантов, на станции находится 500 российских военных, в Энергодаре – еще 1 тыс.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.

Теги: Украина, ядерная энергетика, война, радиация, АЭС, вторжение, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, визит, Рафаэль Гросси, энергия, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга". Макс Барских выступил перед переселенцами во Львове
"Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга". Макс Барских выступил перед переселенцами во Львове
"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"
"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"
"Поддержим Украину громко и на весь мир". Фронтмен рок-группы Pink Floyd связался с раненым лидером "Бумбокс" Хлывнюком
"Поддержим Украину громко и на весь мир". Фронтмен рок-группы Pink Floyd связался с раненым лидером "Бумбокс" Хлывнюком
  "Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне
  "Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже
  "Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють". "Лісапетний батальйон" спела о "русских упырях", которые стали перегноем в Украине. Видео
  "Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють". "Лісапетний батальйон" спела о "русских упырях", которые стали перегноем в Украине. Видео
Переехавший во Францию украинский кот-блогер Степан помогает животным в Украине. Благодаря подписчикам он уже собрал $10 тыс.
Переехавший во Францию украинский кот-блогер Степан помогает животным в Украине. Благодаря подписчикам он уже собрал $10 тыс.
Полякова лично будет поздравлять украинских защитников, медиков и спасателей с днем рождения. Певица рассказала, как сделать заявку
Полякова лично будет поздравлять украинских защитников, медиков и спасателей с днем рождения. Певица рассказала, как сделать заявку
  "Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео
  "Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына
Мила Кунис на церемонии вручения "Оскар" выступила в поддержку украинского народа
Мила Кунис на церемонии вручения "Оскар" выступила в поддержку украинского народа
  "Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы
  "Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы
  "Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео
  "Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео
  Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу
  Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу
  "Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео
  "Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face заявил, что удалил все свои треки с российских стриминговых платформ
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face заявил, что удалил все свои треки с российских стриминговых платформ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу (43159)
2
"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной (32995)
3
"Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео (26653)
4
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына (15465)
5
"Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне (12578)
6
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую (7894)
7
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже (7324)
8
"Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео (7196)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS