ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Европарламенте призвали к демилитаризации Чернобыльской зоны и лишению России права вето в ООН

Ауштрявичюс: Сегодня, безопасность Чернобыльской АЭС остается приоритетом
Ауштрявичюс: Сегодня, безопасность Чернобыльской АЭС остается приоритетом
Фото: ghall.com.ua

Чернобыльская зона, где сейчас находятся российские оккупанты, должна быть демилитаризована либо закрыта бесполетным пространством. Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

"Сегодня, безопасность Чернобыльской АЭС остается приоритетом. Российская оккупация Чернобыльской зоны представляет серьезные риски с точки зрения ядерной безопасности, с учетом непридерживания правил безопасности россиянами и постоянных угроз что-то сделать с АЭС. Мы должны требовать от МАГАТЭ немедленно направить свою делегацию для оценки ситуации с безопасностью на АЭС, чтобы они вынесли свои рекомендаци", – подчеркнул Ауштрявичюс.

Также он считает, что необходимо юридически решить вопрос с правом вето РФ, благодаря которому она блокирует решения Совета безопасности ООН.

"Касательно участия ООН и направления специальной миссии для обеспечения безопасности, то это большая проблема, пока россияне могут накладывать вето на решения Совета безопасности. РФ должна быть исключена из ООН или ее членство приостановлено, право вето РФ в ООН – это проблема, и мы должны найти ее юридической решение. РФ должна быть исключена из ООН или ее членство приостановлено, иначе ООН – это полностью коррумпированная организация", – сказал политик.

Он отметил, что поддерживает демилитаризацию Чернобыльской зоны или введение там бесполетной зоны, но сомневается, что Россия пойдет на это.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.

О том, что действия оккупантов могут привести к детонации боеприпасов и повреждению объекта ЧАЭС "Укрытие", заявил 29 марта Генштаб ВСУ.

В СНБО Украины заявили, что транспортировка и хранение российской армией боеприпасов рядом с Чернобыльской атомной электростанцией представляет угрозу для ЧАЭС и всей Европы, и опубликовали фотоподтверждения угроз для атомной станции

29 марта стало известно, что в Украину для "срочной технической помощи" прибыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Теги: Россия, Украина, ООН, Европарламент, угрозы, Пятрас Ауштрявичюс, ВСУ, ЧАЭС, Чернобыль, МАГАТЭ, война России против Украины, электростанция, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
  "Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео
  "Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео
"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото
"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
Осадчая проживающей в РФ Тодоренко: Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем
Осадчая – проживающей в РФ Тодоренко: Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем
  Джамала – российским оккупантам: Вы сами не понимаете, за что воюете. Зачем это вам надо? Зачем вы идете на эту войну?
  Джамала – российским оккупантам: Вы сами не понимаете, за что воюете. Зачем это вам надо? Зачем вы идете на эту войну?
  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары
  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью
"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью
Звезда фильмов о Гарри Поттере Скарлетт Бирн спустя полтора года после рождения дочери родила двойню. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере Скарлетт Бирн спустя полтора года после рождения дочери родила двойню. Фото
  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит
  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит
  "То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались". Каминская заявила, что помирилась с певицей Викой
  "То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались". Каминская заявила, что помирилась с певицей Викой
22-летний солист Måneskin показал редкие совместные фото со своей 25-летней возлюбленной
22-летний солист Måneskin показал редкие совместные фото со своей 25-летней возлюбленной
В Ужгороде на железнодорожном вокзале состоялся концерт памяти с участием Могилевской
В Ужгороде на железнодорожном вокзале состоялся концерт памяти с участием Могилевской
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу (47429)
2
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (29911)
3
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына (19383)
4
"Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне (15846)
5
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже (13027)
6
"Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео (8387)
7
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу (7880)
8
Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит (7665)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS