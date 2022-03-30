В Европарламенте призвали к демилитаризации Чернобыльской зоны и лишению России права вето в ООН

"Сегодня, безопасность Чернобыльской АЭС остается приоритетом. Российская оккупация Чернобыльской зоны представляет серьезные риски с точки зрения ядерной безопасности, с учетом непридерживания правил безопасности россиянами и постоянных угроз что-то сделать с АЭС. Мы должны требовать от МАГАТЭ немедленно направить свою делегацию для оценки ситуации с безопасностью на АЭС, чтобы они вынесли свои рекомендаци", – подчеркнул Ауштрявичюс.

Также он считает, что необходимо юридически решить вопрос с правом вето РФ, благодаря которому она блокирует решения Совета безопасности ООН.

"Касательно участия ООН и направления специальной миссии для обеспечения безопасности, то это большая проблема, пока россияне могут накладывать вето на решения Совета безопасности. РФ должна быть исключена из ООН или ее членство приостановлено, право вето РФ в ООН – это проблема, и мы должны найти ее юридической решение. РФ должна быть исключена из ООН или ее членство приостановлено, иначе ООН – это полностью коррумпированная организация", – сказал политик.

Он отметил, что поддерживает демилитаризацию Чернобыльской зоны или введение там бесполетной зоны, но сомневается, что Россия пойдет на это.

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