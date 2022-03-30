В Европарламенте призвали к демилитаризации Чернобыльской зоны и лишению России права вето в ООН

"Сегодня, безопасность Чернобыльской АЭС остается приоритетом. Российская оккупация Чернобыльской зоны представляет серьезные риски с точки зрения ядерной безопасности, с учетом непридерживания правил безопасности россиянами и постоянных угроз что-то сделать с АЭС. Мы должны требовать от МАГАТЭ немедленно направить свою делегацию для оценки ситуации с безопасностью на АЭС, чтобы они вынесли свои рекомендаци", – подчеркнул Ауштрявичюс.
Также он считает, что необходимо юридически решить вопрос с правом вето РФ, благодаря которому она блокирует решения Совета безопасности ООН.
"Касательно участия ООН и направления специальной миссии для обеспечения безопасности, то это большая проблема, пока россияне могут накладывать вето на решения Совета безопасности. РФ должна быть исключена из ООН или ее членство приостановлено, право вето РФ в ООН – это проблема, и мы должны найти ее юридической решение. РФ должна быть исключена из ООН или ее членство приостановлено, иначе ООН – это полностью коррумпированная организация", – сказал политик.
Он отметил, что поддерживает демилитаризацию Чернобыльской зоны или введение там бесполетной зоны, но сомневается, что Россия пойдет на это.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.
О том, что действия оккупантов могут привести к детонации боеприпасов и повреждению объекта ЧАЭС "Укрытие", заявил 29 марта Генштаб ВСУ.
В СНБО Украины заявили, что транспортировка и хранение российской армией боеприпасов рядом с Чернобыльской атомной электростанцией представляет угрозу для ЧАЭС и всей Европы, и опубликовали фотоподтверждения угроз для атомной станции.
29 марта стало известно, что в Украину для "срочной технической помощи" прибыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.