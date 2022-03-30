ЧАЭС получает электроэнергию из Беларуси – глава Госагентства по управлению зоной отчуждения

"Станция запитана. Но запитана за счет Беларуси. На территории самого Чернобыля и других территориях зоны отчуждения энергоснабжение отсутствует", – сказал он.
По словам Крамаренко, персонал станции, несколько дней назад сменивший тех работников, которые пробыли на станции после ее захвата почти 600 часов, поддерживает станцию в безопасном режиме.
"Здесь мы рисков не видим", – отметил глава ГАЗО.
В то же время он обратил внимание, что пункты захоронения ядерных отходов, расположенные на территории зоны, не менее опасны, чем сама ЧАЭС.
"Нам неизвестен уровень радиационного загрязнения на этих площадках", – подчеркнул Крамаренко.
Он пояснил, что автоматическая система мониторинга радиационного загрязнения также не работает и агентству неизвестно, что происходит в зоне в плане радиационного загрязнения.
Крамаренко сообщил, что госагентство неоднократно информировало МАГАТЭ о ситуации на ЧАЭС, в том числе о потере мониторинга показателей радиации.
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.
СНБО опубликовал фотографии, на которых видно, что оккупанты накапливают боеприпасы близко к изоляционным сооружениям ЧАЭС, что может привести к детонации, повреждению укрытия и радиационному заражению большой территории, включая европейские страны.