ЧАЭС получает электроэнергию из Беларуси – глава Госагентства по управлению зоной отчуждения

Автоматическая система мониторинга радиационного загрязнения в зоне отчуждения сейчас не работает Фото: depositphotos.com

"Станция запитана. Но запитана за счет Беларуси. На территории самого Чернобыля и других территориях зоны отчуждения энергоснабжение отсутствует", – сказал он.

По словам Крамаренко, персонал станции, несколько дней назад сменивший тех работников, которые пробыли на станции после ее захвата почти 600 часов, поддерживает станцию в безопасном режиме.

"Здесь мы рисков не видим", – отметил глава ГАЗО.

В то же время он обратил внимание, что пункты захоронения ядерных отходов, расположенные на территории зоны, не менее опасны, чем сама ЧАЭС.

"Нам неизвестен уровень радиационного загрязнения на этих площадках", – подчеркнул Крамаренко.

Он пояснил, что автоматическая система мониторинга радиационного загрязнения также не работает и агентству неизвестно, что происходит в зоне в плане радиационного загрязнения.

Крамаренко сообщил, что госагентство неоднократно информировало МАГАТЭ о ситуации на ЧАЭС, в том числе о потере мониторинга показателей радиации.