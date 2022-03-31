"Накопались окопов в Рыжем лесу, суки?" В Беларуси в центр радиационной медицины привозят российских солдат – СМИ

По данным СМИ, российских солдат привозят в центр, который специализируется на последствиях катастрофы на ЧАЭС Фото: imedica.by

По информации команды проекта, 30 марта в центр приехали семь медицинских автобусов ПАЗ с людьми.

"Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат", – говорится в сообщении.

Информацию прокомментировал член общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Ярослав Емельяненко.

"Накопались окопов в Рыжем лесу, суки? Теперь живите с этим остаток своей короткой жизни", – написал он.

Емельяненко подчеркнул, что правила обращения с территорией зоны отчуждения обязательны для выполнения, "потому что радиация – это физика: она работает без учета статусов или погон".

"При наличии минимального интеллекта у командования или солдат можно было избежать этих последствий. Страна обезьян", – добавил он.

Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека в Гомеле был создан через несколько лет после аварии на ЧАЭС. "В настоящее время центр является головной организацией по оказанию специализированной медицинской помощи населению, пострадавшему от катастрофы на ЧАЭС, и по научному обеспечению государственной программы Республики Беларусь по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС", – говорится на сайте центра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)