"Накопались окопов в Рыжем лесу, суки?" В Беларуси в центр радиационной медицины привозят российских солдат – СМИ

По информации команды проекта, 30 марта в центр приехали семь медицинских автобусов ПАЗ с людьми.
"Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат", – говорится в сообщении.
Информацию прокомментировал член общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Ярослав Емельяненко.
"Накопались окопов в Рыжем лесу, суки? Теперь живите с этим остаток своей короткой жизни", – написал он.
Емельяненко подчеркнул, что правила обращения с территорией зоны отчуждения обязательны для выполнения, "потому что радиация – это физика: она работает без учета статусов или погон".
"При наличии минимального интеллекта у командования или солдат можно было избежать этих последствий. Страна обезьян", – добавил он.
Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека в Гомеле был создан через несколько лет после аварии на ЧАЭС. "В настоящее время центр является головной организацией по оказанию специализированной медицинской помощи населению, пострадавшему от катастрофы на ЧАЭС, и по научному обеспечению государственной программы Республики Беларусь по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС", – говорится на сайте центра.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
В начале марта оккупанты захватили ЗАЭС. После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.
6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.
СНБО опубликовал фотографии, на которых видно, что оккупанты накапливают боеприпасы близко к изоляционным сооружениям ЧАЭС, что может привести к детонации, повреждению укрытия и радиационному заражению большой территории, включая европейские страны.
По информации ГАЗО, российские оккупанты также разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью €6 млн.