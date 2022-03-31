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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Накопались окопов в Рыжем лесу, суки?" В Беларуси в центр радиационной медицины привозят российских солдат – СМИ

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По данным СМИ, российских солдат привозят в центр, который специализируется на последствиях катастрофы на ЧАЭС
По данным СМИ, российских солдат привозят в центр, который специализируется на последствиях катастрофы на ЧАЭС
Фото: imedica.by

В белорусский Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека в Гомеле регулярно привозят российских солдат. Об этом сообщил 30 марта мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

По информации команды проекта, 30 марта в центр приехали семь медицинских автобусов ПАЗ с людьми. 

"Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат", – говорится в сообщении.

Информацию прокомментировал член общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Ярослав Емельяненко. 

"Накопались окопов в Рыжем лесу, суки? Теперь живите с этим остаток своей короткой жизни", – написал он.

Емельяненко подчеркнул, что правила обращения с территорией зоны отчуждения обязательны для выполнения, "потому что радиация – это физика: она работает без учета статусов или погон".

"При наличии минимального интеллекта у командования или солдат можно было избежать этих последствий. Страна обезьян", – добавил он.

https://www.facebook.com/yaroslav.chernobyltour/posts/2498332830301805

Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека в Гомеле был создан через несколько лет после аварии на ЧАЭС. "В настоящее время центр является головной организацией по оказанию специализированной медицинской помощи населению, пострадавшему от катастрофы на ЧАЭС, и по научному обеспечению государственной программы Республики Беларусь по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС", – говорится на сайте центра. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

В начале марта оккупанты захватили ЗАЭС. После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.

СНБО опубликовал фотографии, на которых видно, что оккупанты накапливают боеприпасы близко к изоляционным сооружениям ЧАЭС, что может привести к детонации, повреждению укрытия и радиационному заражению большой территории, включая европейские страны.

По информации ГАЗО, российские оккупанты также разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью €6 млн.

Теги: Беларусь, Чернобыльская АЭС, радиация, ЧАЭС, война России против Украины, Гомель, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, российские оккупанты
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