Угроза ракетных обстрелов по всей территории Украины сохраняется, РФ перемещает в Украину дополнительные войска – Генштаб ВСУ

Украинские войска освободили от российских оккупантов несколько сел в Херсонской области Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Генштабе сообщили, что в акватории Черного моря стоят российские корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования "Калибр"; на военно-морской базе в Севастополе пополнили боекомплект ракет типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров";

Кроме того, Россия перемещает на территорию Украины дополнительные подразделения. Но, обратили внимание в Генштабе, в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений восточного военного округа РФ остались преимущественно срочники – Россия исчерпала возможности по формированию дополнительных подразделений.

На временно оккупированных территориях юга Украины россияне пытаются создавать свои военно-гражданские администрации и готовятся провести "референдум" по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонской области.

В Беларуси зафиксированы подразделения российских воздушно-десантных войск, которые, вероятно, вывели с территории Украины.

На полесском направлении россияне перегруппируют подразделения, чтобы переместить их в другие направления.

На северском направлении оккупанты сосредоточились на диверсионно-разведывательной деятельности. Генштаб ожидает, что в ближайшие время россияне усилят стрельбу по украинским войскам, чтобы переместиться и заблокировать Чернигов.

На слобожанском направлении россияне блокируют Харьков, обстреливают город из артиллерии, перемещают артиллерию в районе Изюма и формируют ударные группировки, "в частности, из состава ранее выведенных войск", – отметили в Генштабе.

На донецком направлении россияне пытаются взять под контроль Попасную, Рубежную и захватить Мариуполь; штурмуют Попасную, Рубежное, Новобахмутовку, Марьинку и Золотую Ниву, но безуспешно.

"В Мариуполе оккупанты продолжают вести штурмовые действия. Ожидаются попытки провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска", – говорится в сообщении.

На южнобужском направлении россияне восстанавливают боеспособность и восполняют запасы.

Украинские войска возобновили контроль над населенными пунктами Орлово, Заградовка, Кочубеевка в Херсонской области.

Также в Генштабе отметили, что командование вооруженных сил РФ с начала полномасштабной войны против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров – часть из них убиты или тяжело ранены, а некоторые сняты с должностей и арестованы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)