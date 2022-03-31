Зеленский отзывает послов из Марокко и Грузии и ждет "конкретных результатов" от других дипломатов

Зеленский – украинским дипломатам: При всем уважении: не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу Фото: president.gov.ua

По словам президента, дипломаты не показали результатов в работе по отстаиванию интересов государства в условиях войны РФ против Украины.

"Есть те, кто трудится вместе со всеми на оборону государства. На то, чтобы Украина могла завоевать свое будущее. Мы ценим работу каждого такого человека. А есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться при должности. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека. Такого посла Украины. С Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении: не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу", – заявил он.

Также Зеленский сказал, что в ближайшие дни ожидает "конкретных результатов" от работы представителей Украины в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.

"Таких же результатов на днях жду от военных атташе. Дипломатический фронт – один из ключевых фронтов. И все там должны работать максимально эффективно на победу и помощь армии. Как каждый защитник на поле боя, так и каждый на дипломатическом фронте", – добавил он.

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