Зеленский отзывает послов из Марокко и Грузии и ждет "конкретных результатов" от других дипломатов

По словам президента, дипломаты не показали результатов в работе по отстаиванию интересов государства в условиях войны РФ против Украины.
"Есть те, кто трудится вместе со всеми на оборону государства. На то, чтобы Украина могла завоевать свое будущее. Мы ценим работу каждого такого человека. А есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться при должности. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека. Такого посла Украины. С Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении: не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу", – заявил он.
Также Зеленский сказал, что в ближайшие дни ожидает "конкретных результатов" от работы представителей Украины в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.
"Таких же результатов на днях жду от военных атташе. Дипломатический фронт – один из ключевых фронтов. И все там должны работать максимально эффективно на победу и помощь армии. Как каждый защитник на поле боя, так и каждый на дипломатическом фронте", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский в начале марта отзывал украинского посла в Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.
14 марта дипломата заметили в Тбилиси. Как отметило "Эхо Кавказа", временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов косвенно подтвердил, что посол не покидал Тбилиси. "В сегодняшних условиях консультации могут быть проведены в различных форматах, – сказал Касьянов. – Я не могу раскрывать особенности дипломатической работы, в том числе относительно работы посла во время войны".
На сайте МИД Марокко с начала вторжения России опубликовано два релиза, касающийся Украины – с призывом соблюдать меры безопасности (25 февраля) и об эвакуации граждан (3 марта) О самой войне упоминаний нет.