Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко

Граница между Алжиром и Марокко закрыта с 1994 года Фото: ЕРА

Такое решение стало следствием "давних враждебных действий, совершаемых Рабатом", уточнил министр. Разрыв дипотношений не повлияет на жизнь алжирцев в Марокко и марокканцев в Алжире, заявил Ламамра 25 августа.

Глава алжирской дипломатии обвинял Марокко в массовых и систематических актах шпионажа, которые совершались против алжирских граждан и официальных лиц с помощью израильских технологий. Он имел в виду использование программы Pegasus, которую разработала израильская NSO Group, писало Algeria Press Service.

Также агентство сообщало, что 18 августа президент Алжира Абдельмаджид Теббун провел внеочередное заседание Национального совета безопасности из-за "непрекращающихся враждебных действий Марокко".

В марокканском МИД назвали решение Алжира разорвать дипломатические отношения необоснованным.

"Марокко сожалеет об этом совершенно необоснованном, но ожидаемом решении с учетом логики эскалации в последние недели, а также о его последствиях для алжирского народа", – заявили дипломаты.

МИД Марокко отверг все обвинения Алжира.

"Королевство Марокко останется надежным партнером алжирского народа и продолжит действовать мудро для развития здоровых и плодотворных отношений между странами Магриба", – пообещали чиновники.