Лесные пожары в Алжире. Число погибших превысило 40 человек

Министр считает, что причиной одновременного возникновения около 50 пожаров в нескольких населенных пунктах стал поджог. Минобороны Алжира заявило, что еще больше солдат получили тяжелые ожоги.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подтвердил в Twitter информацию о смерти 25 военных.

"Им удалось спасти более 100 граждан от пожаров в горах Беджая и Тизи-Узу. Мои соболезнования всем семьям мучеников", – отметил он.

* * * * * * 25 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .

* * * * * * * * * * * .

* * * * * * * * * . — * * - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) August 10, 2021

Правительство Алжира провело предварительные переговоры с иностранными партнерами об аренде самолетов и помощи в ускорении тушения пожаров, отметило Reuters.