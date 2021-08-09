Власти Италии предупредили о риске пожаров из-за сильной жары

Он призвал граждан страны быть бдительными и осторожными, а также сообщать о небольших возгораниях.
Температуры, которые будут наблюдаться в ближайшие дни, требуют самого пристального внимания, необходимо избегать любого поведения, которое может спровоцировать пожары, предупредил Курчо.
По данным издания, 10 и 11 августа в некоторых районах Сицилии и Сардинии воздух может прогреться до 45 ºС.
Ожидается, что жара продлится до 15 августа, пишет агентство Ansa.
В Италии от пожаров уже пострадали Сицилия и Адриатическое побережь, сообщала телерадиокомпания ВВС 2 августа. В городе Пескара из-за огня эвакуировали более 800 человек, включая монахинь местного женского монастыря.
Пожары вспыхнули также в провинциях Апулия, Калабрия, Лацио и Кампанья.