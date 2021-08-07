В турецкой Анталье, охваченной пожарами, пошел дождь

После пожара в Манавгате, который взяли под контроль в Анталье, пока продолжались работы по охлаждению, около 17.00 по местному времени прошел ливень.

Дождь, который внезапно начался в районе Манавгат, где огнем были разрушены села, длился около 20 минут. Природное явление вызвало радость среди спасателей, населения и волонтеров, которые помогали в борьбе с огнем.

В то же время в других районах провинции большинство пожаров взято под контроль, продолжаются охладительные работы.