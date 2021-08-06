Лесные пожары в Турции. Украинцев среди пострадавших нет – посольство

Посольство отметило, что согласно заявлению министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, в период с 28 июля по 3 августа в 38 регионах Турции возникло 163 пожара, 152 из которых были ликвидированы.

"В результате катастрофы в Мугле и Анталье умерло восемь человек. Пострадавших от стихии граждан Украины нет. В местах отдыха украинских туристов угрозы жизни нашим гражданам нет", – говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что в Турции работает посольство Украины, а также Генконсульство в Стамбуле и консульство в Анталье, куда могут обращаться украинцы.

"В основном звонки граждан Украины поступают с просьбой дать рекомендации по их действиям из-за пожаров на территории Турции. Кроме того, обращения могут касаться перемещения туристов в другие отели, более отдаленные от зон стихийного бедствия, в результате чего дипломатические учреждения вмешиваются и ведут переговоры с туроператорами по этому вопросу", – указано в комментарии.