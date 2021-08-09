В Турции загорелся лес в районе международного аэропорта

Пожар возник по неизвестной причине в лесной зоне возле международного аэропорта Даламан около 15.00 по местному времени, сказано в сообщении.
К тушению пожара привлекли вертолеты и работников лесного хозяйства. Огонь не представлял угрозы для аэропорта.
Газета Sabah уточнила, что из-за пожара в качестве меры предосторожности приняли решение запретить полеты самолетов. Пламя было на расстоянии 500 метров от аэропорта Даламан.
Пожар удалось ликвидировать с воздуха и с земли, сообщил турецкий вещатель TRT Haber.
Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 31 июля объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.
Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Ан-32П Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Ответственность за масштабные лесные пожары в Турции, по информации СМИ, взяла на себя инициатива "Дети огня", связанная с признанной турецкими властями террористической Рабочей партией Курдистана.