В Турции загорелся лес в районе международного аэропорта

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули в конце июля Фото: EPA

Пожар возник по неизвестной причине в лесной зоне возле международного аэропорта Даламан около 15.00 по местному времени, сказано в сообщении.

К тушению пожара привлекли вертолеты и работников лесного хозяйства. Огонь не представлял угрозы для аэропорта.

Газета Sabah уточнила, что из-за пожара в качестве меры предосторожности приняли решение запретить полеты самолетов. Пламя было на расстоянии 500 метров от аэропорта Даламан.

Пожар удалось ликвидировать с воздуха и с земли, сообщил турецкий вещатель TRT Haber.