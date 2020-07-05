Алжир требует от Франции полноценных извинений за колониальную эпоху

Президент Франции Эммануэль Макрон способен добиться примирения, урегулировав проблему колониального прошлого Алжира, считает президент этой страны Абдельмаджид Теббун.

Алжир и Франция могут прийти к "спокойным отношениям", если урегулируют проблему колониального прошлого. Об этом 4 июля в интервью телеканалу France 24 сказал президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

По его словам, ранее Франция принесла "квазиизвинения за преступления, совершенные в колониальный период". От нынешнего французского президента Эммануэля Макрона Теббун ждет полноценных извинений.

Он считает, что у Макрона "чистая репутация" в отношении колониального прошлого, он честен и искренен по отношению к истории, поэтому способен добиться примирения и "урегулирования вопросов, касающихся памятников и памяти".

Теббун не исключил, что путь к установлению нормальных контактов между двумя независимыми государствами может оказаться долгим.

Пересмотр отношения к эпохам рабовладения и колониализма был начат в мае 2020 года во время протестов, связанных с убийством в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Франция аннексировала Алжир в 1834 году. В 1954–1962 годах в ходе войны за независимость этого североафриканского государства погибло около 500 тыс. человек. Франция одержала военную победу над повстанцами из Фронта национального освобождения, но признала право алжирской нации на самоопределение.