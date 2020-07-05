Протестующие в Балтиморе утопили статую Колумба

В США во время празднования в Балтиморе Дня независимости страны протестующие против расизма расправились с памятником открывшему Европе Новый Свет Христофору Колумбу.

В американском Балтиморе участники протеста против расизма снесли статую Христофора Колумба в районе Маленькая Италия и сбросили ее в бухту. Об этом сообщает издание The Baltimore Sun.

Протестующие при помощи веревки повалили статую и покатили в сторону городского порта, где скинули в воду. Акция протестующих прошла во время фейерверков в честь Дня независимости США.

Активисты, которые вышли в этот день на протесты, требовали перераспределения средств из полицейского управления в социальные службы, переоценки системы государственного образования, репарации для чернокожих, жилье для бездомных, также они требуют от властей убрать в городе все памятники "белых сторонников превосходства, владельцев порабощенных, исполнителей геноцида и колонизаторов".

Поваленный памятник Колумбу был установлен в 1984 году.

Протестующие сносят памятники Колумбу, который открыл Америку для Европы, в крупных городах по всей стране. Активисты обвиняют испанского мореплавателя в геноциде коренного населения Америки и требуют пересмотреть взгляды на его наследие.

Защита памятников не является приоритетом городского управления полиции в сравнении с насильственными преступлениями, заявили правоохранители Балтимора.

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Видео: Buzz news / YouTube

После убийства в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда по всему миру поднялась волна протестов против расизма. Манифестанты валят памятники историческим деятелям, которые имели отношение к рабовладению или расизму. Власти переименовывают спорные города и штаты, СМИ меняют свою политику в пользу максимальной толерантности.

Флойд погиб 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции Шовин коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.