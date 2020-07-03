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Twitter перестанет использовать в программных кодах термины "хозяин", "раб" и "черный список"

Термины "хозяин" и "раб" в программном коде Twitter решил изменить на "лидер" и "последователь".

Twitter планирует заменить термин "белый список" на "список разрешений"
Twitter планирует заменить термин "белый список" на "список разрешений"
Фото: depositphotos.com

Социальная сеть Twitter на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США перестанет использовать термины "хозяин", "раб" и "черный список" в программном коде. Об этом 3 июля сообщает BBC.

Эти термины часто используются в программных кодах, созданных несколько десятилетий назад.

По словам экспертов, замена условий может стоить миллионы и месяцы.

В программировании термин "хозяин" ("master") относится к основной версии кода, которая управляет "рабами" или репликами (точными копиями). "Черный список" используется для описания элементов, которые автоматически запрещаются, как правило, это запрещенные веб-сайты.

Twitter также планирует заменить термин "белый список" на "список разрешений", а "хозяин/раб" на "лидер/последователь".

От использования таких терминов также отказался американский банк JPMorgan, а веб-браузер Google Chromium и операционная система Android поощряют разработчиков избегать использования терминов "черный список" и "белый список".

Глобальные бренды также внимательно следят за логотипами и названиями своих продуктов, чтобы избежать расовых стереотипов. В частности, в конце июня американская кондитерская компания Dreyer's решила изменить название десерта эскимо, поскольку оно может являться уничижительным для жителей Крайнего Севера.

А 26 июня американская пост-хардкор-группа Slaves (в переводе с английского – "рабы") сообщила, что откажется от своего названия из-за негативной расовой коннотации слова.

Флойд погиб 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции Шовин коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

Муниципалитет Миннеаполиса объявил о начале расследования фактов возможных злоупотреблений со стороны полиции. 5 июня городской совет запретил полицейским использовать любые удушающие приемы или приемы, ограничивающие область шеи. 7 июня девять из 12 членов совета заявили, что проголосуют за расформирование департамента полиции, чтобы совместно с общественностью создать новую модель системы безопасности.

Теги: США, Twitter, расизм, Джордж Флойд
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