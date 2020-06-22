Протесты из-за убийства Флойда. Власти Нью-Йорка демонтируют статую Рузвельта

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту у Музея естественной истории в Нью-Йорке символизирует "колониальную экспансию и расовую дискриминацию".

Как сообщает Associated Press, о намерении демонтировать памятник, на котором изображены Рузвельт верхом на лошади и идущие рядом индеец и африканец, одобрил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и правнук экс-президента Теодор Рузвельт IV.

AP отмечает, что призыву к демонтажу памятника звучали задолго до протестов, вызванных убийством афрамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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