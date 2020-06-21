В Гааге произошли столкновения полиции с протестующими против карантина. Фоторепортаж
21 июня в нидерландском городе Гаага во время проведения акции протеста против карантина произошли столкновения активистов с сотрудниками полиции.
Чтобы разогнать демонстрантов, которые не выполняли требования властей, полиция применила водометы и резиновые дубинки, отмечает "Німецька хвиля"
. Часть полицейских были на лошадях. Правоохранители утверждают, что протестующие, среди которых были футбольные хулиганы, были остановлены, когда в ходе проведения акции они начали двигаться от железнодорожного вокзала в центр города. В результате силовики вытеснили протестующих, были задержаны, по словам спикера полиции, пять человек.