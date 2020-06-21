В Гааге произошли столкновения полиции с протестующими против карантина. Фоторепортаж

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С 14 марта власти Испании шесть раз продлевали режим чрезвычайного положения, чтобы справиться с последствиями вспышки коронавируса. С 22 июня страна входит в стадию "новой нормальности", все полномочия по борьбе с эпидемией перекладываются на руководство автономий.