В США решили отказаться от бренда "эскимо", который может унижать эскимосов

Компания Dreyer's, владеющая правами на название эскимо, присоединилась к движению за недопущение расового неравенства. Пока неизвестно, как будет называться один из самых популярных в США сортов мороженого.

Американская кондитерская компания Dreyer's изменит название десерта эскимо, поскольку оно может являться уничижительным для жителей Крайнего Севера. Об этом 19 июня сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на главу отдела маркетинга компании Элизабель Маркес.

Dreyer's присоединяется к движению за недопущение расового неравенства, сказала Маркес.

Пока неизвестно, как будет называться бренд, запатентованный в 1922 году. Популярный десерт в виде ванильного мороженого в шоколаде выпускается в Штатах в обертке с изображением мальчика в меховой одежде – представителя коренных народов Северной Америки.

Компания Dreyer's приобрела права на бренд в 2007 году.

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