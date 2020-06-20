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В США решили отказаться от бренда "эскимо", который может унижать эскимосов

Компания Dreyer's, владеющая правами на название эскимо, присоединилась к движению за недопущение расового неравенства. Пока неизвестно, как будет называться один из самых популярных в США сортов мороженого.

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В США решили бороться с неполиткорректным мороженым
Фото: depositphotos.com

Американская кондитерская компания Dreyer's изменит название десерта эскимо, поскольку оно может являться уничижительным для жителей Крайнего Севера. Об этом 19 июня сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на главу отдела маркетинга компании Элизабель Маркес.

Dreyer's присоединяется к движению за недопущение расового неравенства, сказала Маркес.

Пока неизвестно, как будет называться бренд, запатентованный в 1922 году. Популярный десерт в виде ванильного мороженого в шоколаде выпускается в Штатах в обертке с изображением мальчика в меховой одежде – представителя коренных народов Северной Америки.

Компания Dreyer's приобрела права на бренд в 2007 году.

Коренные жители арктических регионов Канады, Аляски, Гренландии и российской Чукотки называют себя инуитами.

Как отмечает издание, на этой неделе американские бренды Uncle Ben's и Aunt Jemima решили изменить свои логотипы, на которых изображены афроамериканцы.

Более 20 дней в США продолжаются манифестации, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения.

Демонстранты валят памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации, а также требуют реформировать полицию.

Теги: США, расизм, дискриминация, мороженое
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