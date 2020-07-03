"Расистская рыба". В Дании вандалы осквернили статую Русалки

Полиция Копенгагена расследует акцию вандализма по отношению к одной из самых известных достопримечательностей в стране – статуе Русалки.

В Дании вандалы осквернили местную достопримечательность – статую Русалки в порту Копенгагена. Об этом сообщает издание Extra Blade.

Неизвестные оставили на камне, на котором "сидит" статуя, надпись racist fish ("расистская рыба").

Инцидент произошел либо вечером 2 июля, либо утром 3-го.

Полиция расследует инцидент.

После убийства в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда по всему миру поднялась волна протестов против расизма. Манифестанты валят памятники историческим деятелям, которые имели отношение к рабовладению или расизму. Власти переименовывают спорные города и штаты, СМИ меняют свою политику в пользу максимальной толерантности.

Флойд погиб 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции Шовин коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.