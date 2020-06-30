Король Бельгии Филипп выразил соболезнования по поводу колонизации ДР Конго

Король Бельгии Филипп осудил акты насилия и жестокости по отношению к конголезцам, которые совершались в Конго в период бельгийского колониального правления при короле Леопольде II. Он написал письмо президенту Демократической Республики Конго Феликсу Чисекеди по случаю 60-летия независимости страны.

Король Бельгии Филипп отправил президенту Демократической Республики Конго Феликсу Чисекеди письмо, в котором высказал сожаление из-за "страданий и унижений", пережитых жителями страны за время колониального управления Бельгии. Об этом сообщает издание Le Soir.

В письме, приуроченном к 60-летию независимости ДР Конго, Филипп напомнил, что в период колонизации население страны подвергалось "особой жестокости и унижениям". Он отметил, что будет и дальше бороться со всеми формами расизма.

Издание пишет, что это первый в истории случай, когда правящий монарх высказывается в таком духе о своих предшественниках.

С 1908-го по 1960 год Конго существовало как бельгийская колония, а до того времени в течение 23 лет было собственностью бельгийского короля Леопольда II.

Кампания по борьбе с расизмом распространяется по всему миру после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения.

Демонстранты по всему миру валят памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.