Трамп распространил в Twitter видео с расистским лозунгом, но позже его удалил

Президент США Дональд Трамп поделился в Twitter видео, на котором один из его сторонников несколько раз проскандировал лозунг "Власть белых". Главу государства раскритиковали даже его соратники.

Расистский твит был доступен все время, пока Трамп играл в гольф Фото: EPA

28 июня президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео, которое содержало расистский лозунг, сообщила газета The Washington Post.

На видео был запечатлен парад гольф-каров в жилом комплексе для пожилых The Villages во Флориде, который состоялся 14 июня – в день рождения Трампа. Один из поклонников президента несколько раз проскандировал лозунг "White power" ("Власть белых"), который ассоциируется с идеологией превосходства белой расы.

В твите, который сейчас уже недоступен, Трамп похвалил своих сторонников. Он написал: "Спасибо замечательным людям из The Villages".

По данным The Washington Post, твит был доступен в течение 90 минут, когда Трамп покинул Белый дом, чтобы поиграть в гольф. Затем твит был удален.

Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир заявил, что Трамп является большим поклонником The Villages, но "он не слышал того единственного заявления, сделанного на видео". По словам Дира, президент увидел на видео только "огромный энтузиазм со стороны многих своих сторонников".

До того как Трамп удалил видео, его успели раскритиковать даже соратники. Единственный темнокожий сенатор-республиканец Тим Скотт заявил в эфире CNN, что твит президента был оскорбительным и он не должен был его публиковать.

CNN отметил, что Трамп разжигает расовую напряженность в США на протяжении всего своего президентства, но в последнее время его риторика усилилась, очевидно, таким образом глава государства хочет мобилизовать соратников накануне президентских выборов.

Трамп ретвитнул скандальное видео на фоне протестов, которые продолжаются в США около месяца. Манифестации вызвала гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения. Митингующие выступают против расизма и жестокости полицейских.