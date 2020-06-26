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Палата представителей поддержала законопроект о реформе полиции, направленный на борьбу с системным расизмом

Разработанный демократами проект закона "О справедливой полиции имени Джорджа Флойда" после одобрения Палаты представителей США должен поддержать Сенат. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил наложить вето на закон в случае его принятия.

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После Палаты представителей законопроект должен поддержать Сенат
После Палаты представителей законопроект должен поддержать Сенат
Фото: ЕРА

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции, разработанный демократами. Теперь его должен рассмотреть Сенат. Об этом сообщает The Washington Post.

За проект закона под названием "Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда" проголосовали 236 членов Палаты представителей, 181 выступил против.

Президент США Дональд Трамп грозит наложить вето на закон в случае его принятия. 

Законопроект был назван в честь афроамериканца, убийство которого полицейскими в Миннеаполисе вызвало протесты по всей стране и массовые демонстрации против системного расизма и жестокости полиции.

В проекте закона, который обнародован на сайте Конгресса, содержится несколько положений, которые облегчили бы привлечение сотрудников к ответственности за проступки в гражданском и уголовном суде. Новый документ запрещает полицейским применять удушающие приемы, использовать ордер на обыск без предупреждения, создает национальный реестр по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции. Законопроект направлен на борьбу с системным расизмом.

Флойд погиб 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции Шовин коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

Муниципалитет Миннеаполиса объявил о начале расследования фактов возможных злоупотреблений со стороны полиции. 5 июня городской совет запретил полицейским использовать любые удушающие приемы или приемы, ограничивающие область шеи. 7 июня девять из 12 членов совета заявили, что проголосуют за расформирование департамента полиции, чтобы совместно с общественностью создать новую модель системы безопасности.

Теги: США, убийство, полиция, расизм, реформы, Дональд Трамп, законопроект, Палата представителей
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