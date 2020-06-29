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С флага штата Миссисипи уберут "рабовладельческую" символику

Законодатели Миссисипи решили заменить нынешний флаг, на котором есть символика Конфедерации, на новый. Каким он будет, решит население штата.

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Флаг Миссисипи (справа) напоминал жителям о временах рабовладения
Флаг Миссисипи (справа) напоминал жителям о временах рабовладения
Фото: depositphotos.com

Обе палаты конгресса американского штата Миссисипи 28 июня проголосовали за то, чтобы заменить флаг штата, на котором есть символ Конфедерации – синий крест с 13 звездами на красном фоне. Об этом сообщает Clarion Ledger.

Флаг был утвержден в 1894 году, когда в законодательном органе доминировали сторонники идеи превосходства белой расы. Сегодня многие в штате, 38% населения которого – чернокожие, рассматривают этот символ как напоминание о временах рабовладения.

В палате представителей за отмену флага высказались 84 человека, против – 35. Сразу же после прохождения нижней палаты билль был направлен в сенат штата. 36 сенаторов поддержали его, 14 высказались против.

Документ направлен на подпись губернатору Тейту Ривзу, он пообещал подписать его в ближайшие дни.

Билль предусматривает создание специальной комиссии по разработке нового дизайна знамени. Выдвинуто условие, чтобы на нем присутствовала надпись In God We Trust. Выбранный комиссией вариант будет предложен для одобрения жителями штата на референдуме 3 ноября.

В XIX–XX веках Миссисипи стал одним из центров борьбы за права чернокожих. Только в 1870 году, спустя пять лет после поражения Конфедеративных Штатов Америки в Гражданской войне, этот штат был реинтегрирован в США. Поправку к конституции, которая в 1865 году отменила рабство в стране, Миссисипи ратифицировал только в 2013 году.

Более месяца в США продолжаются манифестации, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения.

Демонстранты свалили несколько памятников историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.

Теги: США, референдум, расизм, флаг, Миссисипи
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