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На фоне протестов против расизма компания L'Oreal отказалась от слова "осветляющий" в описании своих товаров

The L’Oreal Group решила удалить слова "отбеливающий" и "осветляющий" со всей своей продукции для кожи и таким образом поддержать движение против расизма, которое сейчас развернулось по всему миру.

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Заявление компании прозвучало на фоне акций протеста против расизма
Заявление компании прозвучало на фоне акций протеста против расизма
Фото: depositphotos.com

Косметическая корпорация L'Oreal 26 июня объявила, что больше не будет использовать в описании своих продуктов слова "отбеливающий" и "осветляющий". Об этом говорится в заявлении компании, которое есть в распоряжении американского телеканала CNN.

Заявление сделано на фоне акций протеста против расизма, которые прошли по всему миру после гибели в США от рук полиции чернокожего американца Джорджа Флойда.

L’Oreal не первая компания, которая внесла изменения в оформление или производство в условиях растущей критики по поводу недостаточного разнообразия в рекламе и ассортимента продукции с учетом расового равенства.

Так, компании Unilever и Johnson & Johnson уже объявили об отказе от использования аналогичных терминов на упаковках товаров для ухода за кожей, отмечает телеканал.

Около месяца в США и по всему миру продолжаются манифестации, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения.

Демонстранты валят памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.

В штате Миссисипи собираются заменить флаг, напоминающий о временах расизма.

Теги: протесты, расизм, L'Oreal
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