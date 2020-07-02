The New York Times сообщила, что будет писать слово "черный" с большой буквы

The New York Times будет писать слово "черный" с заглавной буквы, когда речь идет о людях или культуре африканского происхождения. Слово "белый" издание продолжит писать с маленькой буквы.

Американская газета The New York Times при описании людей и культуры с африканскими корнями слово "черный" (black) теперь будет писать с большой буквы. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора газеты Дина Бэкета и заместителя главного редактора Фила Корбетта.

Такое решение было принято после обсуждения более чем с сотней журналистов как самой газеты, так и коллег из других изданий.

"Основываясь на этих обсуждениях, мы решили принять изменения и начать использовать заглавные буквы в слове "черный" для описания людей и культур африканского происхождения как в Соединенных Штатах, так и в других странах. Мы считаем, что этот стиль наилучшим образом передает элементы общей истории и идентичности, и отражает нашу цель – уважать всех людей и сообщества", – говорится в заявлении.

В газете также напомнили, что слова "азиатско-американский" и "латиноамериканский" там всегда писали с большой буквы.

При этом слово "белый" журналисты издания будут продолжат писать с маленькой буквы. Сторонники расового превосходства долгое время писали "белый" с большой буквы, напомнили в TNYT. Кроме того, это слово не описывает общую культуру и историю.

Такое решение было принято на фоне продолжающихся в США с конца мая протестов против расового неравенства и полицейского произвола, которые начались из-за гибели во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения.

Демонстранты по всему миру валят памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.