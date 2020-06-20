Европарламент принял резолюцию против расизма, осудив "риторику подстрекательств" Трампа

Европейский парламент осудил идеи "белого превосходства" во всех проявлениях, а также выступил с критикой президента США Дональда Трампа из-за угроз использовать армию для подавления протестов.

Европейский парламент 19 июня принял резолюцию, осуждающую расизм и любые формы расовой дискриминации. Как сообщает сайт Европарламента, "за" проголосовали 493 депутата, 104 выступили против принятия резолюции, еще 67 депутатов воздержались.

В принятом документе говорится, что Европарламент "решительно осуждает ужасную смерть Джорджа Флойда" в США, а также аналогичные убийства в других странах мира. Члены Европейского парламента призвали власти США "бороться со структурным расизмом и неравенством", раскритиковали жесткие меры со стороны полиции по отношению к мирным демонстрантам и журналистам, а также угрозу президента США использовать армию для подавления протестов и его "риторику подстрекательств".

Европарламентарии выступили в поддержку массовых протестов по всему миру и осудили "идеи белого превосходства во всех его формах". В то же время резолюция обращает внимание на недопустимость "случаев мародерства, поджогов, вандализма и разрушения государственной и частной собственности, к которым прибегают некоторые демонстранты".

Европарламент также призвал, чтобы случаи жестокого обращения и злоупотреблений со стороны полиции не оставались безнаказанными.

Кроме того, Европарламент объявил, что рабство является преступлением против человечества, и призвал институты Евросоюза и государства, входящие в состав ЕС, "официально признать прошлые преступления, совершенные против чернокожих, цветных людей и ромов".

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Впоследствии всем полицейским, которые участвовали в задержании, предъявили обвинения.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, затем – по всей территории США и в других странах мира.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что может привлечь армию к подавлению беспорядков, однако против этой идеи выступили действующий глава Пентагона Марк Эспер, его предшественник Джеймс Мэттис и другие высокопоставленные военные.