Полиция Сиэтла очистила от протестующих "автономную зону" в центре города

Рано утром 1 июля полиция американского Сиэтла взяла под контроль районы в центре города, которые протестующие объявили "автономной зоной". Об этом сообщает Star Tribune.
Полисмены в шлемах, с дубинками и винтовками оцепили квартал и начали методично сносить палатки демонстрантов. Полицейские велосипеды использовались в качестве передвижного щита.
После того, как внутри "автономной зоны" не осталось протестующих, тяжелая техника снесла баррикады. Оставшийся мусор вывезли на грузовиках.
Группу митингующих, устроивших сидячий протест на проезжей части, вывели в наручниках. Периметр огородили желтой лентой, вдоль него дежурят вооруженные полицейские.
Департамент полиции сообщил в Twitter, что за отказ разойтись, неподчинение и сопротивление полицейским и незаконное хранение оружия задержан 31 человек.
As of 9:25 AM, officers have made a total of 31 arrests for failure to disperse, obstruction, assault, and unlawful weapon possession. Police continue to provide perimeter security for city crews offering services and performing environmental cleanup.— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 1, 2020
Разгон палаточного городка предпринят во исполнение распоряжение мэра города Дженни Даркан, заявила на сайте полиции шеф городского департамента Кармен Бест.
"Приказ и меры полиции предприняты после нескольких недель насилия в зоне протестов на Капитолийском холме и вокруг него. В результате четырех расстрелов было несколько раненых, двое молодых людей погибли. Повторюсь: я поддерживаю мирные демонстрации. Я тоже хочу, чтобы движение Black Lives Matter привело к значимым изменениям в нашем обществе. Но на самом деле хватит! В СHOP (сокращение от "Организованный протест Капитолийского холма", – "ГОРДОН") воцарились беззаконие и жестокость", – отметила Бест.
С 7 июня центр Сиэтла находится под контролем демонстрантов, проводивших бессрочную акцию против полицейского насилия и расовой нетерпимости. Протестующие снесли заграждения в районе городского управления полиции и местного Капитолия. Полиция применила слезоточивый газ. 8 июня полицейские из соображений безопасности покинули местность, объявленную "автономной зоной", свободной от полиции.
Президент США Дональд Трамп заявил 10 июня, что Сиэтл захватили "внутренние террористы".
7 июня в толпу протестующих врезался автомобиль; водитель ранил из пистолета участника акции, после чего был задержан. В ночь на 20 июня в лагере произошла перестрелка, погиб человек.
Протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).