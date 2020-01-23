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В Сиэтле произошла перестрелка, погибла женщина, ранен ребенок

Один человек погиб и семеро ранены в результате хаотичной стрельбы в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Полиция пока не задержала подозреваемых.

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Инцидент произошел в Сиэтле, полиция ищет подозреваемых
Инцидент произошел в Сиэтле, полиция ищет подозреваемых
Фото: ЕРА (архив)

Вечером 22 января неизвестные открыли огонь возле ресторана McDonald's в Сиэтле (штат Вашингтон, США), погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.

Тело женщины примерно 40 лет было накрыто простыней после инцидента, рассказали очевидцы.

Семерых пострадавших забрала "скорая". У них огнестрельные ранения в ноги, грудь, ягодицы и живот.

55-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Девятилетний ребенок также получил ранение; к утру 23 января его состояние удовлетворительное, отметили медики.

В полицейском управлении заявили, что изучают записи камер видеонаблюдения. Пока никто не задержан в связи с перестрелкой. Полицейские не исключают, что как минимум один раненый может быть подозреваемым по делу.

Свидетели говорят, что хаотичная стрельба началась внезапно, прохожие в панике пытались укрыться от пуль.

Теги: США, полиция, перестрелка, Сиэтл
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