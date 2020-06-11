Трамп назвал участников протестов в Сиэтле террористами. Мэр города посоветовала ему возвращаться в бункер

После столкновений участников антирасистских митингов в Сиэтле с полицией президент США Дональд Трамп обвинил власти города и штата Вашингтон в потакании "анархистам". Мэр Дженни Даркан резко отреагировала на твит главы Белого дома.

Трамп пригрозил, что сам "вернет" Сиэтл, если с этим не справятся местные власти Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter 10 июня, что Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются протесты против полицейского насилия и расизма, захватили "внутренние террористы".

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно же, радикальные левые демократы", – написал он.

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

Глава Белого дома потребовал, чтобы власти города и штата остановили "опасных анархистов".

"Над леворадикальным губернатором Джеем Инсли и мэром Сиэтла насмехаются на уровне, которого наша великая страна никогда не видела прежде. Верните свой город сейчас. Если вы этого не сделаете, я сделаю. Это не игра", – заявил Трамп.

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you don’t do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stooped IMMEDIATELY. MOVE FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

Мэр Сиэтла Дженни Даркан ответила президенту в своем Twitter. "Сделайте нас безопаснее. Возвращайтесь в свой бункер", – написала она, намекая на сообщения СМИ о том, что 31 мая Трамп пережидал протесты в укрепленном убежище.

Make us all safe. Go back to your bunker. #BlackLivesMatter https://t.co/H3TXduhlY4 — Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) June 11, 2020

Губернатор Инсли заявил в Twitter, что такой человек, как Трамп, не способный к управлению, не должен "совать нос в дела штата Вашингтон".

A man who is totally incapable of governing should stay out of Washington state’s business. “Stoop” tweeting. https://t.co/O6i04qmZ9v — Jay Inslee (@JayInslee) June 11, 2020

Протесты в Сиэтле активизировались на выходных, когда демонстранты снесли заграждения в районе городского управления полиции и местного Капитолия, сообщал Q13 Fox. Полиция применила слезоточивый газ. 7 июня в толпу протестующих врезался автомобиль; водитель ранил из пистолета участника акции, после чего был задержан.

Протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.