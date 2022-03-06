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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД Украины – Грузии: Считаем категорически неприемлемой активизацию торговых отношений с Россией

Николенко: Ведение бизнеса предоставляет дополнительные ресурсы России для продолжения войны
Николенко: Ведение бизнеса предоставляет дополнительные ресурсы России для продолжения войны
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Россия отменила часть торговых санкций против Грузии в условиях неготовности грузинских властей поддерживать новые санкции Европейского союза против РФ. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Считаем категорически неприемлемой активизацию торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой наносят ракетно-бомбовые удары по мирным украинским городам, убивают мирных граждан, в том числе детей", – написал Николенко.

Он призвал официальный Тбилиси публично отмежеваться от решения РФ.

"Ведение бизнеса с российскими компаниями предоставляет дополнительные ресурсы для России, чтобы она продолжала кровавую войну против Украины, а полученные доходы пропитаны кровью убитых украинских граждан", – подчеркнул спикер МИД.

Он также напомнил, что Россия развязала против Грузии войну в 2008 году.

"В то же время власти Грузии об этом забыли и сейчас пытаются воспользоваться моментом для собственных интересов", – отметил Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10226422388241254

Контекст:

6 марта стало известно, что Россельхознадзор инициирует отмену санкций с 15 производителей молочной продукции Грузии. Накануне правительство Грузии вело переговоры с Россией о снятии санкций, хотя заверяло Украину, что не собирается развивать торговые связи с РФ.

25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала войны РФ против Украины. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

Теги: Россия, Украина, Грузия, санкции, МИД Украины, Россельхознадзор, Тбилиси, Олег Николенко
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