МИД Украины – Грузии: Считаем категорически неприемлемой активизацию торговых отношений с Россией

"Считаем категорически неприемлемой активизацию торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой наносят ракетно-бомбовые удары по мирным украинским городам, убивают мирных граждан, в том числе детей", – написал Николенко.

Он призвал официальный Тбилиси публично отмежеваться от решения РФ.

"Ведение бизнеса с российскими компаниями предоставляет дополнительные ресурсы для России, чтобы она продолжала кровавую войну против Украины, а полученные доходы пропитаны кровью убитых украинских граждан", – подчеркнул спикер МИД.

Он также напомнил, что Россия развязала против Грузии войну в 2008 году.

"В то же время власти Грузии об этом забыли и сейчас пытаются воспользоваться моментом для собственных интересов", – отметил Николенко.