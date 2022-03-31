В разведке США считают, что советники Путина скрывают от него правду о ходе войны в Украине и действии санкций

Разведчики считают, что советники Путина боятся говорить ему правду.
Так, по словам американского чиновника, от Путина скрывали информацию об участии в войне солдат срочной службы и случаях их гибели. Президент России утверждал, что в боевых действиях участвуют только контрактники, но минобороны впоследствии признало, что в Украине были и срочники, часть которых попала в плен. При этом в российском ведомстве заверили, что все они якобы уже выведены обратно в Россию.
Путин чувствует, что военные пытаются скрыть от него проблемы на фронте, что, по словам американского чиновника, уже привело к росту напряженности в отношениях между президентом и министерством обороны РФ.
США считают, что Путина вводят в заблуждение не только в отношении эффективности его вооруженных сил, но и в том, насколько санкции наносят ущерб российской экономике, "потому что, опять же, его старшие советники слишком боятся сказать ему правду", заявила директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.
Кремль пока не комментировал эти заявления.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время вторжения, начавшегося 24 февраля, оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.
5 марта Путин заявил, что война в Украине идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи".
Западные разведки считают, что вторжение российских войск в Украину на самом деле "пошло не по плану". Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что из-за этого Россия может применить в Украине химическое оружие.
Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информации, полученную от официальных лиц США, сообщила 20 марта, что Россия, не сумев одержать быструю победу в Украине, переходит к плану Б. Чиновники в администрации президента США Джо Байдена считают, что теперь план Путина заключается в желании заставить Киев принять претензии России на ряд украинских регионов на юге и востоке. В то же время он, по мнению западных чиновников, продолжит обстрелы украинских городов, чтобы заставить украинские власти согласиться на требования России, включая статус захваченных территорий и нейтральный статус Украины.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия "с целью повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров" решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Однако в Белом доме считают, что перемещение российских сил из окрестностей Киева – "это передислокация, а не вывод".
Официально Россия не отказалась от требований к Украине, среди которых "демилитаризация" и "денацификация". В то же время глава российской делегации на переговорах о мире, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что предложенный Украиной на переговорах договор, включающий ее безъядерный и внеблоковый статус, означает, что Украина "заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ".