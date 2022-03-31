В разведке США считают, что советники Путина скрывают от него правду о ходе войны в Украине и действии санкций

По данным разведки США, в отношениях между Путиным и его военным командованием существует напряженность Фото: EPA

Разведчики считают, что советники Путина боятся говорить ему правду.

Так, по словам американского чиновника, от Путина скрывали информацию об участии в войне солдат срочной службы и случаях их гибели. Президент России утверждал, что в боевых действиях участвуют только контрактники, но минобороны впоследствии признало, что в Украине были и срочники, часть которых попала в плен. При этом в российском ведомстве заверили, что все они якобы уже выведены обратно в Россию.

Путин чувствует, что военные пытаются скрыть от него проблемы на фронте, что, по словам американского чиновника, уже привело к росту напряженности в отношениях между президентом и министерством обороны РФ.

США считают, что Путина вводят в заблуждение не только в отношении эффективности его вооруженных сил, но и в том, насколько санкции наносят ущерб российской экономике, "потому что, опять же, его старшие советники слишком боятся сказать ему правду", заявила директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.

Кремль пока не комментировал эти заявления.

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