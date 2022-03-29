Украина согласится на постоянный нейтралитет, если будет подписан предложенный Киевом договор о гарантиях безопасности

"Договор о гарантиях безопасности – это возможный дипломатический формат окончания войны. Это возможность восстановить дипломатическими методами территориальную целостность Украины", – подчеркнул он.

Чалый подчеркнул, что договор "по смыслу и сути" должен быть аналогичен пятой статье Вашингтонского договора.

"Если Украина становится объектом агрессии, или любого военного нападения, или любой военной операции, мы вправе в течение трех дней требовать немедленных консультаций. И если эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, то страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружения и даже закрыть воздушное пространство. Это ключевые требования. Если нам удастся закрепить эти положения, то Украина будет [готова] фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета, что исторически уже зафиксировано в нашей декларации о суверенитете", – заявил дипломат.

В случае подписания такого договора Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы или военный контингент, а также не вступать в военно-политические союзы. Проведение международных военных учений на территории Украины будет проводиться по согласию стран-гарантов, сказал Чалый.

Он добавил, что в течение следующих двух недель делегации продолжат обсуждать проект договора. Чалый подчеркнул, что озвученные детали возможного соглашения – "принципиальные позиции, от которых мы не откажемся".

"Мы уже начали консультации со всеми странами-гарантами. Думаю, что через две недели уже будет возможность пригласить представителей стран-гарантов на многосторонние переговоры. До этого момента должны быть согласованы наиболее принципиальные разногласия на наивысшем политическом уровне. Если на высшем уровне будут достигнуты договоренности, будет созвана международная конференция, на которой он может быть подписан", – отметил Чалый.