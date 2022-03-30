Байден готов встретиться с Путиным, если он прекратит боевые действия в Украине

Президент США сказал, что все зависит от того, о чем именно хочет говорить с ним Путин Фото: ЕРА

На вопрос журналистов на пресс-конференции в Белом доме, хочет ли Байден встретиться с Путиным, тот ответил, что все зависит от того, о чем хочет говорить президент России, а именно "есть ли что-нибудь для встречи, что подтвердит его готовность прекратить эту войну и отстроить Украину".

Для любых будущих переговоров с Путиным Байден будет выстраивать рамки, пишет издание.

Президент США также напомнил журналистам о своей последней встрече с российским лидером в Женеве, где тот определил две своих цели: убедиться, что Украина никогда не станет частью НАТО и что в Украину не будут поставляться ракеты большой дальности.

Байден, по его словам, ответил Путину, что США могут "решить второй вопрос", но не могут "закрыть дверь по первому пункту".

Он добавил, что после их встречи "список требований Путина значительно увеличился".

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