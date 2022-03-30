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Пригожин фактически кормит с рук Путина. Это признак высочайшего доверия – экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец

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Швец о Пригожине (на фото): Даже на фотографиях зафиксировано, где он подает Путину еду
Швец о Пригожине (на фото): Даже на фотографиях зафиксировано, где он подает Путину еду
Фото: ЕРА

Доступ к президенту России Владимиру Путину резко ограничили. Таким наблюдением в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман поделился экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник Путина Юрий Швец.

"По моим наблюдениям, доступ к нему сейчас резко ограничен. Число людей резко сокращено. И это не профессионалы, лизоблюды, которые, как собаки, ему верно преданы, потому что он может, откуда-то из Тьмутаракани их взял, они были там никто, а он нацепил им лампасы, погоны с золотыми звездами. Поэтому даже если со стороны из олигархов захотел бы что-нибудь с ним сделать, что варианты очень ограничены", – рассказал он. 

По мнению Швеца, самый близкий к Путину человек сейчас – бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "кремлевским поваром" и связывают с ЧВК "Вагнер". 

"Я думаю, что это Пригожин и эта группа Вагнера, эта его личная частная армия. У меня впечатление, что он не верит уже, что он не верит институциональным государственным структурам – ФСБ, ФСО и так далее. Почему я считаю, что он один из немногих, питающих доверие? Путин – человек параноидальный. Он параноидально боится за свою жизнь и здоровье. А что традиционно для кремлевских вождей – самая опасная ситуация – это еда-отрава. Поэтому человек, который готовит и приносит еду, должен быть на 100% доверенным лицом. Ты должен ему верить, как сам себе", – рассказал эксперт. 

Бацман спросила: "То есть Пригожин его кормит с рук фактически?"

"Это даже на фотографиях зафиксировано, где он подает ему еду. Это признак высочайшего доверия. И таких людей немного", – ответил Швец. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 2018 году российское агентство "Росбалт" писало, что Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали).

После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против частной военной компании "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против "Агентства интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.

После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Юрий Швец, война России против Украины, Евгений Пригожин
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