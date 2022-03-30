Пригожин фактически кормит с рук Путина. Это признак высочайшего доверия – экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец

Швец о Пригожине (на фото): Даже на фотографиях зафиксировано, где он подает Путину еду Фото: ЕРА

"По моим наблюдениям, доступ к нему сейчас резко ограничен. Число людей резко сокращено. И это не профессионалы, лизоблюды, которые, как собаки, ему верно преданы, потому что он может, откуда-то из Тьмутаракани их взял, они были там никто, а он нацепил им лампасы, погоны с золотыми звездами. Поэтому даже если со стороны из олигархов захотел бы что-нибудь с ним сделать, что варианты очень ограничены", – рассказал он.

По мнению Швеца, самый близкий к Путину человек сейчас – бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "кремлевским поваром" и связывают с ЧВК "Вагнер".

"Я думаю, что это Пригожин и эта группа Вагнера, эта его личная частная армия. У меня впечатление, что он не верит уже, что он не верит институциональным государственным структурам – ФСБ, ФСО и так далее. Почему я считаю, что он один из немногих, питающих доверие? Путин – человек параноидальный. Он параноидально боится за свою жизнь и здоровье. А что традиционно для кремлевских вождей – самая опасная ситуация – это еда-отрава. Поэтому человек, который готовит и приносит еду, должен быть на 100% доверенным лицом. Ты должен ему верить, как сам себе", – рассказал эксперт.

Бацман спросила: "То есть Пригожин его кормит с рук фактически?"

"Это даже на фотографиях зафиксировано, где он подает ему еду. Это признак высочайшего доверия. И таких людей немного", – ответил Швец.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube