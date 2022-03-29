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В Кремле назвали условие применения ядерного оружия РФ: Любой исход войны в Украине – не повод

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Песков призвал разделять "существование государства" и "спецоперацию в Украине"
Песков призвал разделять "существование государства" и "спецоперацию в Украине"
Фото: EPA

При любом развитии войны в Украине причин применять ядерное оружие Россией нет. Об этом в интервью PBS, текстовая версия которого опубликована 28 марта на сайте американского телеканала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; любое другое применение ядерного оружия против России или ее союзников; посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Специальный корреспондент Райан Чилкот уточнил у спикера Владимира Путина, что именно представляет собой экзистенциальную угрозу для России, можно ли воспринимать такой угрозой неудачу РФ в войне против Украины.

Песков ответил, что в Кремле "нет сомнений", что "все цели спецоперации в Украине будут выполнены". По его словам, "любой исход операции – конечно, не повод для применения ядерного оружия".

Песков призвал разделять "существование государства" и "спецоперацию в Украине", так как "они не имеют ничего общего друг с другом".

Чилкот спросил представителя Кремля, предполагал ли Путин, что применит ядерное оружие, если в войну РФ против Украины, которая началась после вторжения России 24 февраля, вмешается третья сторона.

Песков ответил, что "так не думает". По его мнению, Путин таким образом предупредил о том, что если третья сторона вмешается, то у РФ "есть средства и возможности для того, чтобы это предотвратить и наказать тех, кто попробует".

Никто "не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия и даже саму идею о его применении", резюмировал Песков.

Контекст:

В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России. 

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 марта назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации. 

В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, Кремль, Дмитрий Песков, угрозы, вторжение, Совет безопасности РФ, война России против Украины, спецоперация, президент, безопасность, интервью
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