В Кремле назвали условие применения ядерного оружия РФ: Любой исход войны в Украине – не повод

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; любое другое применение ядерного оружия против России или ее союзников; посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Специальный корреспондент Райан Чилкот уточнил у спикера Владимира Путина, что именно представляет собой экзистенциальную угрозу для России, можно ли воспринимать такой угрозой неудачу РФ в войне против Украины.

Песков ответил, что в Кремле "нет сомнений", что "все цели спецоперации в Украине будут выполнены". По его словам, "любой исход операции – конечно, не повод для применения ядерного оружия".

Песков призвал разделять "существование государства" и "спецоперацию в Украине", так как "они не имеют ничего общего друг с другом".

Чилкот спросил представителя Кремля, предполагал ли Путин, что применит ядерное оружие, если в войну РФ против Украины, которая началась после вторжения России 24 февраля, вмешается третья сторона.

Песков ответил, что "так не думает". По его мнению, Путин таким образом предупредил о том, что если третья сторона вмешается, то у РФ "есть средства и возможности для того, чтобы это предотвратить и наказать тех, кто попробует".

Никто "не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия и даже саму идею о его применении", резюмировал Песков.