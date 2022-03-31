Объединенная еврейская община Украины опровергла фейк РФ о якобы использовании синагоги в Умани "для сбора и переправки оружия и нацистов"

Российское министерство обороны распространило на своей странице в Facebook 30 марта фейк о якобы использовании синагоги для "сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях". Также в посте упоминались "националисты".

"Объединенная еврейская община Украины заявляет, что все синагоги и еврейские объекты в Украине используются исключительно по назначению, для осуществления религиозной деятельности или помощи членам еврейских общин и местному населению. Даже исходя из фото, опубликованного в провокационных целях, очевидно, что ворота синагоги закрыты и в ней никто не находится. Фонд имени Раби Нахмана в Умани подтверждает, что указанная в заявлении синагога, которая является второй по размеру в Украине, была закрыта с Рош а-Шана (который праздновался в сентябре 2021 года) и после того момента не использовалась", – заявила пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины в Telegram.

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