В центр Умани попал снаряд: погиб велосипедист, пять человек пострадали

"Около 08.30 в центральную часть города Умань попал снаряд. Погиб 39-летний житель города. В Уманскую городскую больницу обратились пять человек с телесными повреждениями, степень тяжести устанавливается", – сказано в сообщении.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Telegram, что погибший – велосипедист. Он проезжал по улице, когда рядом разорвался снаряд. Момент удара записала камера видеонаблюдения.

Позже в полиции добавили, что в Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе 30 км от села Россошки, где находится воинская часть. Местных жителей собираются в перевозить в Звенигородский район.

"По возможности выезжайте своим транспортом. Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей, – на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле автозаправочной станции WOG. Там будут ждать автобусы", – сказано в сообщении.

Правоохранители призвали взять с собой все самое необходимое и не паниковать.

Уманский горсовет опубликовал на своем сайте карту укрытий в городе.

Новость дополняется.