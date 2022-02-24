В центр Умани попал снаряд: погиб велосипедист, пять человек пострадали

"Около 08.30 в центральную часть города Умань попал снаряд. Погиб 39-летний житель города. В Уманскую городскую больницу обратились пять человек с телесными повреждениями, степень тяжести устанавливается", – сказано в сообщении.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Telegram, что погибший – велосипедист. Он проезжал по улице, когда рядом разорвался снаряд. Момент удара записала камера видеонаблюдения.
Позже в полиции добавили, что в Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе 30 км от села Россошки, где находится воинская часть. Местных жителей собираются в перевозить в Звенигородский район.
"По возможности выезжайте своим транспортом. Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей, – на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле автозаправочной станции WOG. Там будут ждать автобусы", – сказано в сообщении.
Правоохранители призвали взять с собой все самое необходимое и не паниковать.
Уманский горсовет опубликовал на своем сайте карту укрытий в городе.
Новость дополняется.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе Киевской области, Озерном Житомирской области, Кульбакино в Николаева, Чугуеве Харьковской области, Краматорске Донецкой области и Чернобаевке Херсонской области, а также по военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины".
По данным ВСУ на 8.46, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили пять российских самолетов, два вертолета, а также подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ.
По состоянию на 10.00 было известно о гибели не менее 12 человек, среди них – украинские военнослужащие и пограничники, сообщили в МВД и Госпогранслужбе.
В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".