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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В центр Умани попал снаряд: погиб велосипедист, пять человек пострадали

След от снаряда в центре Умани
След от снаряда в центре Умани 
Фото: Поліція Черкаської області / Facebook

24 февраля в Умани Черкасской области от взрыва снаряда погиб один человек, еще пятеро получили травмы, сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

"Около 08.30 в центральную часть города Умань попал снаряд. Погиб 39-летний житель города. В Уманскую городскую больницу обратились пять человек с телесными повреждениями, степень тяжести устанавливается", – сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/cherkasypolice/posts/1299721293846734

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Telegram, что погибший – велосипедист. Он проезжал по улице, когда рядом разорвался снаряд. Момент удара записала камера видеонаблюдения. 

Позже в полиции добавили, что в Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе 30 км от села Россошки, где находится воинская часть. Местных жителей собираются в перевозить в Звенигородский район. 

"По возможности выезжайте своим транспортом. Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей,  на выезде из Умани на автодороге Стрый  Изварино возле автозаправочной станции WOG. Там будут ждать автобусы", – сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/cherkasypolice/posts/1299734993845364

Правоохранители призвали взять с собой все самое необходимое и не паниковать. 

Уманский горсовет опубликовал на своем сайте карту укрытий в городе. 

Новость дополняется. 

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе Киевской области, Озерном Житомирской области, Кульбакино в Николаева, Чугуеве Харьковской области, Краматорске Донецкой области и Чернобаевке Херсонской области, а также по военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины"

По данным ВСУ на 8.46, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили пять российских самолетов, два вертолета, а также подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ. 

По состоянию на 10.00 было известно о гибели не менее 12 человек, среди них – украинские военнослужащие и пограничники, сообщили в МВД и Госпогранслужбе. 

В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: взрыв, Умань, агрессия, Антон Геращенко, Черкасская область, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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