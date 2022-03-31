Россия пообещала открыть сегодня коридор из Мариуполя. Украина ждет ответа от Красного креста

Украинская сторона пока не подтвердила организацию зеленого коридора из Мариуполя Фото: mariupolrada.gov.ua

Минобороны РФ потребовало от Украины гарантировать соблюдение "режима тишины" в установленное время и до 06.00 31 марта письменно уведомить об этом российскую сторону, а также представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Также российское ведомство заявило о необходимости обеспечить безопасное движение колонн автобусов по согласованному маршруту.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии "ГОРДОН" заявила, что пока согласования нет.

"Еще согласования нет, мы написали письмо в МККК и ждем ответа. Нам нужна гарантия коридора, все остальные манипуляции", – сказала она.

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