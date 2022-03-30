В Мариуполе ранен чеченский командир, которого называют организатором убийства Немцова

Полк "Азов" прокомментировал ранение чеченца, заявив, что тот получил ранения после неудачного штурма пустого дома Фото: azov.org.ua

"К сожалению, в ходе дальнейших боев за город Руслан Геремеев получил ранение и попал в госпиталь. По дороге в Мариуполь я навестил дорогого брата и лично убедился, что его жизни ничего не угрожает", – отметил он.

Полк "Азов" сообщил в Telegram, что Геремеев получил тяжелые ранения после неудачного штурма пустого сгоревшего дома.

"Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тикток-воинов, спас им жизнь и здоровье. Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики", – подчеркнули в подразделении.