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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе ранен чеченский командир, которого называют организатором убийства Немцова

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Полк "Азов" прокомментировал ранение чеченца, заявив, что тот получил ранения после неудачного штурма пустого дома
Полк "Азов" прокомментировал ранение чеченца, заявив, что тот получил ранения после неудачного штурма пустого дома
Фото: azov.org.ua

Бывший офицер чеченского батальона "Север" Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи российского оппозиционера Бориса Немцова считают организатором убийства, ранен в Мариуполе. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram 29 марта.

"К сожалению, в ходе дальнейших боев за город Руслан Геремеев получил ранение и попал в госпиталь. По дороге в Мариуполь я навестил дорогого брата и лично убедился, что его жизни ничего не угрожает", – отметил он. 

Полк "Азов" сообщил в Telegram, что Геремеев получил тяжелые ранения после неудачного штурма пустого сгоревшего дома.

"Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тикток-воинов, спас им жизнь и здоровье. Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики", – подчеркнули в подразделении.

Контекст:

Немцова застрелили возле Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение. Дадаев являлся военнослужащим чеченского батальона внутренних войск "Север" и кавалером ордена Мужества, однако суд лишил его звания лейтенанта и награды.

Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

По версии следствия, убийство Немцова было заказным, и за его исполнение Дадаеву пообещали 15 млн руб. Организатором преступления, полагают в Следственном комитете РФ, был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов.

"Новая газета" писала, что заказ на убийство Немцова "был выставлен на тендер" и за его выполнение взялся, предположительно, заместитель командира батальона "Север" Алибека Делимханова Руслан Геремеев.

Теги: Борис Немцов, Рамзан Кадыров, Мариуполь, полк Азов, Руслан Геремеев, война России против Украины, ранение
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