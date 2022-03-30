Оккупанты обстреливают центр Красного Креста в Мариуполе – полк "Азов"

"Оккупанты целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне, авиационными и артиллерийскими обстрелами. Это является одним из наиболее дерзких военных преступлений. Ведь такими крестами отмечаются места, где могут быть раненые, гражданские или гуманитарные грузы", – подчеркнули в посте.
В "Азове" напомнили, что единственными, кто нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые обстреливали здания и транспорт, обозначенные красными крестами.
"МККК в последнее время все теснее сотрудничает с россиянами. В частности, способствует принудительной депортации украинцев в страну-агрессора и планирует открытие центра для приема украинцев в Ростове. Но сотрудничество с орками исторически имеет один результат – российские бомбы на вашей крыше", – отметили в сообщении.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.
27 марта Бойченко озвучил данные, согласно которым погибли около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя.