Оккупанты обстреливают центр Красного Креста в Мариуполе – полк "Азов"

Полк "Азов": Сотрудничество с орками исторически имеет один результат – российские бомбы на вашей крыше Фото: depositphotos.com

"Оккупанты целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне, авиационными и артиллерийскими обстрелами. Это является одним из наиболее дерзких военных преступлений. Ведь такими крестами отмечаются места, где могут быть раненые, гражданские или гуманитарные грузы", – подчеркнули в посте.

В "Азове" напомнили, что единственными, кто нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые обстреливали здания и транспорт, обозначенные красными крестами.

"МККК в последнее время все теснее сотрудничает с россиянами. В частности, способствует принудительной депортации украинцев в страну-агрессора и планирует открытие центра для приема украинцев в Ростове. Но сотрудничество с орками исторически имеет один результат – российские бомбы на вашей крыше", – отметили в сообщении.