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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Раде и Минреинтеграции считают неприемлемым намерение Красного Креста открыть офис в Ростове

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В Украине считают, что офис Красного Креста в Ростове будет использован Россией для вывоза украинцев из оккупированных городов на свою территорию
В Украине считают, что офис Красного Креста в Ростове будет использован Россией для вывоза украинцев из оккупированных городов на свою территорию
Фото: go.ifrc.org

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий выступил против открытия офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в российском Ростове-на-Дону для якобы более эффективной работы на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба комитета Рады.

Радуцкий написал открытое обращение к Международному комитету Красного Креста. В нем отмечается, что Украина обращалась к Красному Кресту с просьбой срочно начать действия по организации гуманитарных коридоров. Но оккупанты не соблюдают достигнутые договоренности и постоянно срывают работу "зеленых коридоров".

Радуцкий призвал организацию не легитимизировать "гуманитарные коридоры" на территорию Российской Федерации, не поддерживать похищение населения Украины и принудительный вывоз его на территорию государства-агрессора.

"Такие действия Международного комитета Красного Креста на фоне незаконного похищения и вывоза врагом наших граждан в Российскую Федерацию, на временно оккупированную или аннексированную им и не подконтрольную Украине территорию Украины, которые уже проходят сегодня, неприемлемы", – говорится в обращении.

https://www.facebook.com/committeehealth/posts/279909994319550

О том, что Украина категорически против открытия офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону, 24 марта также сказала в комментарии "РБК-Украина" вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она подчеркнула, что Россия хочет использовать это для того, чтобы вывозить украинцев из временно оккупированных городов на свою территорию.

"Таким образом Россия хочет "освятить" так называемые "гуманитарные коридоры" на свою территорию, а на самом деле незаконное похищение и вывоз врагом наших граждан, которые уже происходят прямо сейчас", – заявила Верещук.

Она уточнила, что во время визита президента МККК Петера Маурера в Киев никаких переговоров о возможности вывоза украинцев на территорию РФ и открытии офиса МККК вблизи границы не было. В то же время, по ее словам, украинские власти предоставили гуманитарным организациям доказательства создания оккупантами фильтрационных лагерей для похищенных жителей Мариуполя и других населенных пунктов.

Также Верещук отметила, что МККК из-за действий оккупантов пока не имеет полноценной возможности выполнять свой мандат – организовывать настоящие гуманитарные коридоры и доступ к военнопленным.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Президент МККК Петер Маурер 23–24 марта посетил Москву после визита в Киев. В ходе визита Маурер встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, и, как сообщили СМИ, поблагодарил Лаврова за многолетнее "позитивное сотрудничество" с Россией в различных частях мира. 

Также Маурер заявил, что Красный Крест обратился к российским властям с просьбой разрешить ему открыть представительство в Ростове-на-Дону, "чтобы улучшить нашу работу на Донбассе и в других частях Украины, находящихся под контролем российских вооруженных сил".

В ответ на разразившуюся в социальных сетях критику этого решения и подозрения в том, что МККК способствует депортации украинцев в РФ, в организации напомнили, что это "нейтральная, беспристрастная, гуманитарная организация", которая помогает людям, "на какой бы стороне линии фронта они ни находились", и подчеркнули, что "никогда не помогают в организации или проведении принудительных эвакуаций".

При этом на сайте МККК до недавнего времени существовала страница (сейчас она уже удалена), озаглавленная "Эвакуация людей из региона Донбасс в Россию". Согласно ей, МККК участвовал в "эвакуации" 9 тыс. человек.

Скриншот:
Скриншот:go.ifrc.org

Временной период "эвакуации" не уточняется. Возможно, речь идет о вывозе жителей ОРДО и ОРЛО в Ростовскую область РФ, который 18 февраля объявил главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин и главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник. По данным ООН, в период с 21-го по 23 февраля в РФ из Донецкой и Луганской областей переехали около 50 тыс. человек.

Теги: Мариуполь, депортация, Красный Крест, эвакуация, Петер Маурер, Ирина Верещук, Михаил Радуцкий, война России против Украины
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