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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Красного Креста поблагодарил Лаврова за "позитивное сотрудничество" и предложил открыть офис в Ростове-на-Дону

Маурер поблагодарил Лаврова за многолетнее "позитивное сотрудничество" с Россией в различных частях мира
Маурер поблагодарил Лаврова за многолетнее "позитивное сотрудничество" с Россией в различных частях мира
Фото: EPA

Международный комитет Красного Креста (МККК) обратился к российским властям с просьбой разрешить ему открыть представительство в российском городе Ростове-на-Дону, который находится на границе с Украиной. Об этом заявил президент МККК Петер Маурер во время визита в Москву, сообщает агентство Anadolu.

На сайте МККК сообщается, что президент организации 23-24 марта посетил Москву после визита в Киев

Сообщается, что в ходе визита Маурер встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, замминистра обороны Александром Фоминым, президентом Российского Красного Креста Павлом Савчуком и омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Встречи были посвящены вооруженному конфликту в Украине, но также затрагивали гуманитарные вопросы в Сирии", – говорится в сообщении.

В связи с ситуацией в Украине Маурер призвал стороны согласовать безопасные гуманитарные коридоры для выхода гражданских из зон боевых действий и разрешить ввоз гуманитарных грузов. 

"Как нейтральная и беспристрастная гуманитарная организация, МККК уполномочен вести переговоры со всеми сторонами конфликта, отстаивать соблюдение международного гуманитарного права или права вооруженных конфликтов, защищать жизнь гражданского населения и обеспечивать поступление помощи наиболее нуждающимся", – подчеркнули в организации.

В МККК заявили также, что Российский Красный Крест "проводит большую работу, помогая людям, которые прибыли в Россию, бежав из своих домов на Донбассе".

Других подробностей переговоров пресс-служба МККК не приводит, но Маурер и Лавров провели совместную пресс-конференцию. Как пишет AFP, Маурер заявил, что он и глава МИД РФ во время встречи "обсуждали необходимость защиты гражданских лиц" в ходе "операции Москвы" в Украине.

Anadolu сообщает, что Маурер также поблагодарил Лаврова за многолетнее "позитивное сотрудничество" с Россией в различных частях мира, в том числе в Украине, и выразил надежду, что оно продолжится.

Кроме того, он сообщил, что Красный Крест обратился к российским властям с просьбой разрешить ему открыть представительство в Ростове-на-Дону, неподалеку от границы с Украиной.

"Хотел бы заручиться вашей поддержкой в укреплении структуры тылового обеспечения в России, чтобы улучшить нашу работу на Донбассе и в других частях Украины, находящихся под контролем российских вооруженных сил", – цитирует агентство обращение главы МККК к Лаврову. 

Со своей стороны Лавров заявил, что Россия заинтересована в решении проблем, "накапливающихся в Украине", в том числе в эвакуации мирных жителей и безопасном провозе гуманитарных грузов.

Ряд украинских журналистов и волонтеров раскритиковали заявления Маурера. 

"Все деньги, которые миллионы людей жертвовали Красному Кресту на гуманитарную помощь Украине пойдут на открытие ими штаба в Ростове для фактической поддержки депортаций украинцев в Россию", – считает журналист Павел Шаповал. 

https://www.facebook.com/paul.shapoval/posts/5351950091483291

"Деньги, собранные в помощь украинским беженцам, пойдут на депортационный лагерь в России. Красный Крест помогает отправлять украинцев в Сибирь и на Сахалин с запретом на выезд, как в старые добрые времена", – заявил писатель Остап Украинец. 

"Не давайте денег Красному Кресту, пожалуйста, – только местным украинским инициативам. Эта война разоблачает все бесполезные международные институты, которые показывают очень плохую работу, когда пришло время действовать", – призвала журналистка Ольга Худецкая. 

"Не могу поверить в это. Глава Международного Комитета Красного Креста благодарит Лаврова. За сотрудничество. Он благодарит людей, которые постоянно нарушали договоренности о зеленых коридорах, убивали и ранили мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться, и блокировали гуманитарную помощь", – прокомментировала художница Kashiomi.

Контекст:

Как сообщают в МККК, за последние недели организация доставила более 300 тонн гуманитарной помощи в Украину. В том числе – наборы для раненых в больницы в Одессу, предметы гигиены и гуманитарную помощь переселенцам в Винницу и Днепр, 2,5 тонны продуктов и предметов гигиены в Лисичанск и Северодонецк, а также материалы для ремонта пяти медицинских центров и поврежденных домов в оккупированный Донецк. 

Кроме того, как сообщалось на сайте МККК 9 марта, до этого числа организация привозила еду, воду и предметы гигиены в Мариуполь, хирургические материалы для трех больниц Киева, инсулин в Одессу и Днепр, питьевую воду в оккупированный Донецк, продукты и медикаменты в оккупированную Горловку, и другую помощь – преимущественно на Донбасс, в населенные пункты как на оккупированной так и на подконтрольной украинским властям территории. 

Теги: Сергей Лавров, беженцы, переговоры, депортация, Красный Крест, эвакуация, гуманитарная помощь, Петер Маурер, война России против Украины, Международный комитет Красного Креста, МИД РФ
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