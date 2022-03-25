Глава Красного Креста поблагодарил Лаврова за "позитивное сотрудничество" и предложил открыть офис в Ростове-на-Дону

Маурер поблагодарил Лаврова за многолетнее "позитивное сотрудничество" с Россией в различных частях мира Фото: EPA

На сайте МККК сообщается, что президент организации 23-24 марта посетил Москву после визита в Киев.

Сообщается, что в ходе визита Маурер встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, замминистра обороны Александром Фоминым, президентом Российского Красного Креста Павлом Савчуком и омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Встречи были посвящены вооруженному конфликту в Украине, но также затрагивали гуманитарные вопросы в Сирии", – говорится в сообщении.

В связи с ситуацией в Украине Маурер призвал стороны согласовать безопасные гуманитарные коридоры для выхода гражданских из зон боевых действий и разрешить ввоз гуманитарных грузов.

"Как нейтральная и беспристрастная гуманитарная организация, МККК уполномочен вести переговоры со всеми сторонами конфликта, отстаивать соблюдение международного гуманитарного права или права вооруженных конфликтов, защищать жизнь гражданского населения и обеспечивать поступление помощи наиболее нуждающимся", – подчеркнули в организации.

В МККК заявили также, что Российский Красный Крест "проводит большую работу, помогая людям, которые прибыли в Россию, бежав из своих домов на Донбассе".

Других подробностей переговоров пресс-служба МККК не приводит, но Маурер и Лавров провели совместную пресс-конференцию. Как пишет AFP, Маурер заявил, что он и глава МИД РФ во время встречи "обсуждали необходимость защиты гражданских лиц" в ходе "операции Москвы" в Украине.

#UPDATE The president of the International Committee of the Red Cross on Thursday said he and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov had discussed the need to protect civilians during Moscow's operations in #Ukraine pic.twitter.com/YDbaFgpVgV — AFP News Agency (@AFP) March 24, 2022

Anadolu сообщает, что Маурер также поблагодарил Лаврова за многолетнее "позитивное сотрудничество" с Россией в различных частях мира, в том числе в Украине, и выразил надежду, что оно продолжится.

Кроме того, он сообщил, что Красный Крест обратился к российским властям с просьбой разрешить ему открыть представительство в Ростове-на-Дону, неподалеку от границы с Украиной.

"Хотел бы заручиться вашей поддержкой в укреплении структуры тылового обеспечения в России, чтобы улучшить нашу работу на Донбассе и в других частях Украины, находящихся под контролем российских вооруженных сил", – цитирует агентство обращение главы МККК к Лаврову.

Со своей стороны Лавров заявил, что Россия заинтересована в решении проблем, "накапливающихся в Украине", в том числе в эвакуации мирных жителей и безопасном провозе гуманитарных грузов.

Red Cross seeks to open office near Russia-Ukraine border https://t.co/6DdFZnhYaV pic.twitter.com/6Y0PLh2MaV — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 24, 2022

Ряд украинских журналистов и волонтеров раскритиковали заявления Маурера.

"Все деньги, которые миллионы людей жертвовали Красному Кресту на гуманитарную помощь Украине пойдут на открытие ими штаба в Ростове для фактической поддержки депортаций украинцев в Россию", – считает журналист Павел Шаповал.

"Деньги, собранные в помощь украинским беженцам, пойдут на депортационный лагерь в России. Красный Крест помогает отправлять украинцев в Сибирь и на Сахалин с запретом на выезд, как в старые добрые времена", – заявил писатель Остап Украинец.

#WarInUkraine2022

How about some @RedCross war crimes?

Money collected to help Ukrainian refugees will be spent on deportation camp in Russia.

Red Cross is helping to send Ukrainians to Siberia and Sakhalin with the prohibition to leave, just like in good old times. pic.twitter.com/E7E83y0Fgf — Ostap Ukrainets (@Ukrostap) March 24, 2022

"Не давайте денег Красному Кресту, пожалуйста, – только местным украинским инициативам. Эта война разоблачает все бесполезные международные институты, которые показывают очень плохую работу, когда пришло время действовать", – призвала журналистка Ольга Худецкая.

No money for the red cross, please.



Only for local Ukrainian initiatives.



This war unveils and unmasks all useless international institutions, that are showing really poor performance when the time to act has come. https://t.co/JFsh2yPEpH — Olga Khudetska (@OKhudetska) March 24, 2022

"Не могу поверить в это. Глава Международного Комитета Красного Креста благодарит Лаврова. За сотрудничество. Он благодарит людей, которые постоянно нарушали договоренности о зеленых коридорах, убивали и ранили мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться, и блокировали гуманитарную помощь", – прокомментировала художница Kashiomi.

I can't fucking believe it. The head of The International Committee of the Red Cross thanks lavrov. For the cooperation. He thanks people who continuously broke the agreements of the green corridors, killed and wounded civilians trying to evacuate and blocked humanitarian aid pic.twitter.com/TDOfjBNlmy — * нет ето не так (@kashiomi_art) March 24, 2022