"Азов" отчитался о работе в Мариуполе за день: уничтожили три российских танка и более 60 пехотинцев

"Борьба за украинский Мариуполь продолжается. Бойцы полка "Азов" сегодня уничтожили три танка и более 64 единиц вражеской пехоты, среди которых – спецназ ГРУ РФ", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.

27 марта Бойченко озвучил данные, согласно которым погибли около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя. Но во время последнего разговора, состоявшегося 29 марта, Макрон и президент России Владимир Путин не смогли договориться об эвакуации жителей Мариуполя.