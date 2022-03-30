Враг показывает нам картинки о захваченных кварталах в Мариуполе. В то же время наши защитники продолжают убивать оккупанта – "Азов"

"Мы слышим о том, что безуспешно бороться с превосходящими силами в соотношении один к десяти, не имея авиации и другого. Спросите у защитников города, как они в полном окружении тридцать три дня противостоят постоянным авиационным бомбардировкам, десяткам выпущенных баллистических ракет, обстрелам с кораблей и наземной артиллерии, силам, в десятки раз превосходящим наши", – сказал военнослужащий.

Он призвал не верить российским фейкам о якобы сдаче Мариуполя украинской армией.

"Враг показывает нам картинки о захваченных кварталах в Мариуполе. В то же время, наши защитники продолжают убивать оккупанта и уничтожать его технику. Подчеркиваю, мы будем и дальше защищать город, каждый дом, каждую улицу. Мы будем делать все, чтобы спасти наших раненых и похоронить наших убитых воинов", – заверил Паламарь.

Боец "Азова" обратился к мировому сообществу с призывом остановить гуманитарную катастрофу в Мариуполе.

"Обращаю внимание на гуманитарную катастрофу и геноцид против местного населения со стороны оккупантов. Мир, проснись наконец! Каждый день затягивания – это жизнь сотен гражданских!" – сказал он.

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