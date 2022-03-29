В Николаеве улицу Московскую переименуют в Мариупольскую

В Николаеве больше не будет улицы Московской Фото: depositphotos.com

"Рашисты могут сколько угодно разрушать наши дома, уничтожать инфраструктуру, запугивать и терроризировать мирное население, им никогда не понять, что такое настоящая воля, свобода, история и будущее! А мы свою историю пишем уже сегодня – улицы Московской в Николаеве больше не будет, ее переименуют в Мариупольскую!" – написал Смиренский.

По его словам, такое решение принял городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Уверен, она станет украшением свободного Николаева, а преуспевающий Мариуполь будет настоящей гордостью независимой Украины. Мариуполь, держись! Все отстроим и восстановим! Все будет Украина", – подчеркнул советник мэра.