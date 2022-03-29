В Николаеве улицу Московскую переименуют в Мариупольскую

"Рашисты могут сколько угодно разрушать наши дома, уничтожать инфраструктуру, запугивать и терроризировать мирное население, им никогда не понять, что такое настоящая воля, свобода, история и будущее! А мы свою историю пишем уже сегодня – улицы Московской в Николаеве больше не будет, ее переименуют в Мариупольскую!" – написал Смиренский.
По его словам, такое решение принял городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Уверен, она станет украшением свободного Николаева, а преуспевающий Мариуполь будет настоящей гордостью независимой Украины. Мариуполь, держись! Все отстроим и восстановим! Все будет Украина", – подчеркнул советник мэра.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.
27 марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко озвучил данные, согласно которым погибли около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя.