В боях за Мариуполь погиб чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал

"Спи спокойно, братик, земля тебе пухом, мы за тебя отомстим", – написал Скирта.

Он отметил, что Кагал был первым чемпионом мира по кикбоксингу ISKA среди взрослых в составе сборной команды Украины.

По данным "Сегодня", Кагал занимался кикбоксингом, тайским боксом муай-тай. Он стал чемпионом мира и бронзовым призером по кикбоксингу по версии ISKA 2014. В 2014 году выиграл серебро открытого чемпионата Кременчуга по регби-7. Любил футбол и активно болел за местную команду.

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